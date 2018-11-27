شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة هولندية تطور أزرارا تحول الأجهزة العادية إلى أخرى ذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت شركة هولندية إضافة جديدة يمكنها تحويل الأجهزة العادية والتقليدية إلى أخرى يمكنها الاتصال بالإنترنت.

وقال متحدث باسم شركة فروليك استوديو التى تتخذ من أمستردام مقرا لها: "كل أسبوع تصدر أجهزة منزلية ذكية جديدة فى السوق، لكن مثل هذه الأجهزة باهظة التكلفة، ولها وظائف محدودة، وتشجع على التخلص من النفايات، فإن المستهلكين يميلون بشكل متزايد إلى الترقية من أجهزتهم القديمة لأخرى أذكى، ولكن لماذا نتخلص من منتجات فعالة تمامًا عندما يمكنك تحويل هذه الأجهزة ذاتها إلى أجهزة ذكية؟".



الإضافة

ووفقا لموقع "ديلى ميل"، تساعد هذه الاضافات الصغيرة، التى يطلق عليها اسم Smartian والتى تدمج بالجهاز، على أداء وظائف محددة إذ يمكن الاعتماد عليها لتشغيل وإطفاء الأنوار وتشغيل الغلاية، وحتى رى النباتات.

وتعمل الاضافات بكل سهولة، إذ يضغط المستخدمون عليها لتبدأ عملها بكل سهولة، إذ يمكن أن تعمل عن بعد عبر تطبيق على الهواتف الذكية، مع إمكاينة ضبطها للقيام بعدد من المهام اليومية مثل ضبط توقيت وفتح الستائر كل صباح على سبيل المثال.