تكنولوجيا: ماذا تفعل عندما لا يستمع مساعد أبل "سيرى" إليك؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بعض الأحيان قد يجد مستخدمو هواتف أيفون أن المساعد الشخصى الظاهرى " Siri " لا يعمل على هواتفهم الذكية ولا يستجيب للأوامر الصوتية خاصة “Hey Siri"، وهو الأمر الذى يعتبر مزعجا بشكل كبير، لكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال إعادة تدريب "سيري".

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، يمكن للمستخدم إعادة تدريب المساعد الشخصى الافتراضى ليجيب مرة أخرى على صوت المستخدم، إذ إن كل ما عليه القيام به هو الذهاب إلى Settings، ثم الانتقال إلى Siri & Search وايقاف ثم تشغيل الزر الموجود أمام خيار "Hey Siri".

وبمجرد الانتهاء من الخطوات المذكورة السابقة، سيُطلب من المستخدم قول "Hey Siri" ثلاث مرات متبوعة بـ "Hey Siri how's the weather today?" مرة ثم أخيرًا، "Hey Siri, it's me." وبمجرد إعادة تدريب المساعد الافتراضى على التعرف على صوت المستخدم، يجب أن يكون المستخدم قادر على التحدث مع المساعد الشخصى مرة أخرى بسهولة.