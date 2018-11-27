أوهايو تصبح أول ولاية تقبل دفع الضرائب عبر بيتكوين

أصبحت ولاية أوهايو Ohio الأمريكية أول ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بشكل رسمي دفع الضرائب عبر عملة بيتكوين Bitcoin المشفرة، بحيث صار بمقدور الشركات في الولاية دفع الضرائب من خلال بيتكوين، وتحتاج الشركات التي ترغب في المشاركة في البرنامج للتوجه إلى موقع OhioCrypto.com والتسجيل لدفع أي ضرائب ترغب فيها الشركات من خلال العملة الرقمية المشفرة، وتشمل تلك الإمكانية مختلف أنواع الضرائب مثل ضرائب مبيعات السجائر وضرائب تخفيض مقدار ضريبة الدخل التي يخصمها صاحب العمل من راتب الموظف.

ويهدف جوشوا ماندل Joshua Mandel، مسؤول الخزانة الحالي في ولاية أوهايو، من وراء برنامج بيتكوين إلى أن يكون إشارة إلى طموحات الولاية الأوسع نطاقاً لإعادة تشكيل نفسها في صورة أكثر توافقًا مع التكنولوجيا وتعزيز دورها كرائدة في تبني تقنية البلوك تشين مع منح العملة نوعًا من الشرعية التي كانت تفتقر إليها سابقًا، حيث تمتلك الولاية مركز تكنولوجيا في مدينة كولومبس، وهي عاصمة الولاية والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

كما تعد الولاية موطنًا لواحد من أكبر صناديق رأس المال الاستثماري في الغرب الأوسط، درايف كابيتال Drive Capital، وكانت العديد من الولايات الأمريكية الأخرى في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والوسط الغربي قد بحثت إمكانية السماح للشركات بدفع الضرائب من خلال عملة بيتكوين الرقمية، ولكن تلك المبادرات في أماكن مثل أريزونا وجورجيا وإيلينوي لم تتجاوز مطلقًا مجالس الولايات التشريعية.

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وتتعاون الولاية مع شركة مدفوعات العملات الرقمية المشفرة الناشئة BitPay لمعالجة مدفوعاتها، والتي بدورها سوف تحول عملية بيتكوين إلى دولارات أمريكية، بعد دفعها من خلال البوابة الرسمية ohiocrypto.com، ويوضح قسم الأسئلة الشائعة بسجل الولاية مع الابتكار ويقول إن الدفع عبر بيتكوين فوري وآمن وشفاف، وتسرد الولاية 23 نوع من أنواع الضرائب المختلفة التي يمكن للشركات دفعها عبر بيتكوين.

وتقوم البوابة الرسمية بالطلب من الشركات إدخال رقم تسجيل الولاية وإدخال مبلغ الدفع الضريبي وتاريخ الفترة الضريبية، حيث يمكنهم استخدام محفظتهم من العملات الرقمية لسداد الضرائب، ويقول الموقع الإلكتروني إن الشركات التي تعمل وتدفع الضرائب في ولاية أوهايو مؤهلة ولا تحتاج بالضرورة إلى أن يكون مقرها الرئيسي في الولاية، وأن بيتكوين هي العملة الوحيدة المقبولة حاليًا، مع إمكانية إضافة خيارات أخرى في المستقبل.

وكانت عملة بيتكوين قد حققت نجاحًا كأصل قابل للتداول، لكنها لم تحظ بقبول واسع كوسيلة من وسائل الدفع، وتعرضت لمخاوف من أنها قد تستخدم لدفع تكاليف المؤسسات الإجرامية، ويقول جيري بريتو Jerry Brito، مدير شركة كوين سنتر Coin Center للأبحاث: “إن مكاتب الضرائب التي تقبل بيتكوين تساعد في إرسال رسالة مفادها أن تكنولوجيا بيتكوين هي تقنية يمكن استخدامها من قبل أي شخص، بما في ذلك الأشخاص السيئين، والحكومة”.

ويعاني سوق العملات الرقمية المشفرة في الوقت الحالي من انهيار في الأسعار، حيث انخفضت قيمة أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم إلى أقل من 4000 دولار، مما شكل تراجعًا بنسبة أكثر من 35 في المئة على مدى سبعة أيام، ووفقًا لبيانات منصة CoinDesk فإن العملة الرقمية المشفرة تواجه أسوأ خسارة أسبوعية لها منذ أكثر من خمس سنوات، أي منذ شهر أبريل/نيسان 2013 عندما انخفضت العملة أكثر من 44 في المئة.