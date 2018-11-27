تكنولوجيا: الصين تطور نظام ملاحة عالمى بقيمة 9 مليارات دولار لمنافسة الـGPS

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور الصين نظام ملاحة عالمى بقيمة 7 مليارات جنيه إسترلينى (9 مليارات دولار) لمنافسة النظام العالمى لتحديد المواقع (GPS) واستبداله فى نهاية المطاف.

ويجرى حاليا تطوير النظام البديل، الذى يدعى بيدو Beidou ، وهو الاسم الصينى لكوكبة النجوم الشهيرة المعروفة فى العديد من الثقافات الأخرى باسم "Big Dipper"، من قبل القوة العظمى الآسيوية حيث تأمل الدولة فى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.

وتأتى هذه الخطوة بسبب تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مما جعل المسئولين الصينيين يشعرون بعدم الارتياح بشكل متزايد من الاعتماد على نظام تحديد المواقع العالمى المملوك من قبل الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا النظام فى مجموعة واسعة من الأنظمة بما فى ذلك الهواتف الذكية والسيارات المستقلة والطائرات والسفن، إذ تعمل بيدو حاليا فى الصين والمناطق المجاورة وستكون متاحة عالميا بحلول عام 2020.

وقال مارشال كابلان، الأستاذ فى قسم هندسة الطيران فى جامعة ماريلاند لوكالة بلومبرج: "إنهم لا يريدون الاعتماد على نظام تحديد المواقع الأمريكى، إن الصينيين لا يريدون أن يخضعوا لشيء يمكننا إيقافه".

جدير بالذكر بدأت الصين فى تطوير بييدو فى التسعينيات، ومن المتوقع أن يصل إجمالى تكافة النظام إلى ما يقدر بـ 8.98 مليار دولار إلى 10.6 مليار دولار بحلول عام 2020.