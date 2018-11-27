كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو-صور| شاحنة البيك أب الكهربائية الأنيقة “Rivian” ستكلفك 70،000 دولار

متابعة-سنيار: تخطط شركة Rivian Automotive لعرض أول شاحنة بيك أب كهربائية في معرض السيارات في لوس أنجلوس يوم الاثنين، كما أن مؤسسها ورئيسها التنفيذي متفائل بشأن رغبته في دخول قطاع السيارات الأكثر ربحًا في الولايات المتحدة والذي تتصدره Tesla للسيارات الفاخرة.

وقال “R.J. Scaringe” الرئيس التنفيذي لشركة Rivian البالغ من العمر 35 عامًا، إنه هو ومؤيديه الماليين يعتقدون أن هناك خصاص في تلبية الطلب على شاحنات البيك أب الكهربائية.

تعتزم شركة Rivian البدء في بيع R1T الخاصة بها، حيث ستنطلق هذه السيارة لأول مرة في لوس أنجلوس في خريف عام 2020، ولكن هذا لن يجعل Rivian أول من سيدخل إلى السوق في الولايات المتحدة بشاحنة كهربائية، حيث

تقوم شركة “Workhorse Group Inc” لصناعة الشاحنات، التي يقع مقرها في سينسناتي، بتطوير شاحنة بيك آب كهربائية سيتم إنتاجها في عام 2019.

ولكن في الوقت الذي يسعى فيه مصنع “هورسهورس” إلى بيع سيارته إلى المرافق والبلديات لاستخدامها في طرق محدودة ، قال ريفان إن سيارته تستهدف المستهلكين.

سيكون لشاحنة Rivian مدى يصل إلى 400 ميل، وهو الأطول بين حزم البطاريات الثلاث المختلفة.

يرى Scaringe أن سوق البيكسل في الولايات المتحدة، الذي يمثل الجزء الأكبر من الأرباح العالمية لصناع السيارات في ديترويت ثلاثة، مستعد للتغيير.

ولم تكشف ريفيان عن أسعار شاحنتها، لكن Scaringe قال إنها ستبدأ بأقل من 70،000 دولار فقط قبل الحصول على اعتمادات ضريبية فيدرالية لنموذج الدخول، وسيتم بيع نسخة مخففة مع أقوى حزمة بطارية بأقل من 90،000 دولار.

ويشك العديد من المسؤولين في صناعة السيارات والمحللين في أن السيارات الكهربائية يمكن أن تباع بأعداد كبيرة ما لم تتحسن تكنولوجيا البطاريات إلى حد كبير في نطاق القيادة والتكلفة.

وستوفر شاحنة ريفان حمولة 1760 رطلاً وسعة سحب تصل إلى 11 ألف رطل، وهي أكثر قابلية للمقارنة بشاحنات ديترويت ثري متوسطة الحجم، مقارنة بالشاحنات الكبيرة الأكثر مبيعاً مثل فورد إف 150 أو جي إم سي سييرا.

سيضع ذلك شاحنة Rivian في مكان صعب لأنها تفتقر إلى الطاقة والحمولة من النماذج الأكبر، لكنها ستكلف أكثر من الشاحنات متوسطة الحجم.

ريفين، التي اشترت العام الماضي مصنع ميتسوبيشي السابق في مدينة نورمال بولاية إلينوي، مقابل 16 مليون دولار لبناء شاحنته، ستواجه على الأرجح تحديات مالية والحاجة إلى جمع المزيد من الأموال أثناء انتقالها إلى الإنتاج.

ومن بين الداعمين الماليين لشركة ريفان شركة توزيع السيارات السعودية عبد اللطيف جميل (ALJ)، وشركة سوميتومو الأمريكية، وستاندرد تشارترد بنك.

فقد وافقت شركة عبد اللطيف جميل على توفير ما يقرب من 500 مليون دولار من التمويل، واستثمرت شركة سوميتومو مبلغًا لم يكشف عنه، وقدم بنك ستاندرد تشارترد ديونًا بقيمة 200 مليون دولار.