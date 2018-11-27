كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Pop Box” حزمة صغيرة من البطاريات والكابلات يمكن حملها بسهولة لشهن أجهزتك

متابعة-سنيار: Pop Box عبارة عن حزمة صغيرة من البطاريات والكابلات يمكن حملها بسهولة وتوفر كل ما تحتاج إليه لشحن جهازك المحمول.

الحزمة مزودة بأنواع متعددة من المنافذ بما في ذلك Apple Lightning و USB Micro و USB، وبطارية 2300mAh قادرة على توفير 5 فولت، 2.4 أمبير.

“Pop Box” هو الحل الأمثل للشحن المحمول، فهو يعمل كمحطة شحن مع أي جهاز، وهو عبارة عن كابل نابض حر متعدد الأغراض، مزود بثلاثة محولات ذكية مختلفة، ومحرك قوي بسرعة 2300mAh ،5V، و 2.4 أمبير، ويأتي في حقيبة أنيقة.

تم إنشاء “Pop Box” بواسطة Garas Tech وهو متاح لدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 29 دولارًا أو 23 جنيهًا إسترلينيًا تقريبًا، وفي حال نجاح الحملة فمن المتوقع أن يتم شحنه إلى مختلف أنحاء العالم في وقت مبكر من عام 2019.