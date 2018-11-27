تكنولوجيا: شركة BOE تورد شاشات LCD لدعم خط إنتاج Galaxy A8s

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شركة سامسونج النقاب عن هاتف Galaxy A8s في شهر يناير مع بداية العام المقبل، وفي تقرير جديد أشير إلى أن الهاتف يأتي مع شاشة LCD بتصميم Infinity-O، والتي يتم توريدها عبر الشركة الصينية BOE.

الكثير من الإعلانات المرتقبة من العملاق الكوري خلال العام المقبل، حيث تبدأ سامسونج في شهر يناير بالكشف عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي بشاشة LCD تتميز بتصميم Infinity-O والتي تستخدم للمرة الأولى من سامسونج.

ويؤكد التقرير إلى أن سامسونج لن تعتمد على لوحات LCD المصممة من الشركة لهاتفها القادم Galaxy A8s، حيث من المقرر أن تعتمد على توريد اللوحات عبر الشركة الصينية BOE، لذا لن يضم هاتف Galaxy A8s لوحات AMOLED المميزة للعملاق الكوري.

وعرفت شركة BOE خلال الفترة الماضية بتوريد شاشات AMOLED لهاتف Mate 20 Pro من هواوي، واليوم تقدم شاشات LCD لهاتف Galaxy A8s مع فتحة كاميرة أمامية بحجم 6.7مم، بينما تأتي الشاشات بنفس التصميم لهاتف Galaxy S10 بحجم 3مم لفتحة الكاميرة.

يذكر أن هاتف Galaxy A8s يأتي وفقاً للتسريبات مع رقاقة معالج Snapdragon 710، ونظام تشغيل Android 9 Pie، مع قدرة بطارية 3000 mAh.

المصدر