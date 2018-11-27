تكنولوجيا: هل تستحق سماعة الأذن اللاسلكية RHA MA750 الإقتناء؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني -

لقد قدمت شركة RHA البريطانية سماعة الاذن اللاسلكية MA750 والتي تختلف عن منافسيها في عدة مجالات، حيث ان جودة التصميم تعتبر مثالية وأنيقة كما ان جودة الصوت تبدو قوية ورائعة أيضًا.

إليكم مراجعة للفئة الراقية من سماعة RHA MA750 اللاسلكية:

التصميم

لقد تم تصميم السماعة من الفولاذ المقاوم للصدأ نوع 303F، مما يجعلها في غاية المتانة، كما انها تتضمن معيار IPX4، مما يجعلها مقاومة لقطرات الماء. ولقد تم تغليف سلك السماعة النحاسي الخالي من الأوكسجين بطبقة واقية متشابكة.

تتضمن السماعة مغنطيسًا من الجانبين حيث يتم التصاق السماعتين ببعض عندما تكون غير نشطة. ومن الجانب الأيمن من السلك، لقد تم تزويد السماعة بوحدة تحكم مدمجة والتي تُعد ضرورية بشكل أساسي خاصةً إذا تم توصيل السماعة بهاتف ذكي.

وفرت RHA جميع الأشياء التي ستحتاجها داخل الصندوق، بما في ذلك مجموعة واسعة من وسائد الاذن المصنوعة من السليكون بمقاسات واحجام مختلفة، بالإضافة إلى الشاحن من نوع USB-C.

تأتي السماعة مرنة جدًا كما انها تعتبر مريحة للأذن، حيث بإمكانك ارتدائها لساعات طويلة جدًا دون الشعور بأي مشاكل.

الصوت

يأتي مستوي الصوت بالسماعة جيد إلى حد كبير، ولكن الامر الذي قد لا يعجب البعض هو الـ Bass أو المضخم، حيث ان الـ Bass الموجود بالسماعة يُعد ضعيفًا مقارنةُ بالسماعات المنافسة. وعلى الرغم من ذلك، تُركز السماعة على الـ High والـ Mid للأصوات البشرية، وعند تشغيلك لأكثر من ملف الصوتي سوف تشعر بأن الصوت مبهر بالفعل.

ستوفر لك السماعة أيضًا تقنية الـ Hi Resويعتبر هذا الشيء ممتاز جدًا، كما ستعطيك ميزة عزل الضوضاء والتي تعمل بفاعلية كبيرة.

تعتبر جودة الميكروفون ممتازة أيضًا مع المكالمات، كما ان إشارة تقنية البلوتوث تُعد رائعة حيث لن تشعر بأي تأخير في الصوت اثناء مشاهدتك لمقاطع الفيديو.

الاتصال

توفر سماعة RHA MA750 دعم aptX و ACC لنقل الملفات الصوتية عبر البلوتوث او الـ NFC دون أي فقدان لجودة الصوت. كما انها تدعم أيضًا المساعد الشخصي الخاص بشركة أبل وشركة جوجل.

تحتوي السماعة على منفذ شحن USB-C ومؤشر LED أبيض وزر تشغيل. ومع تقنية بلوتوث، ستتمكن السماعة من نقل الصوت بشكل موثوق به دون أي انقطاع.

البطارية

تعتبر بطارية السماعة ممتازة حيث ستوفر لك 11 ساعة مع مستوي صوت %50، وعند رفع الصوت إلى مستوي %100 ستحصل على 9 ساعات ونصف تقريبًا.

يتم شحن السماعة بواسطة شاحن USB-C الموجود بالصندوق.

السعر

تتوفر سماعة RHA MA750 اللاسلكية بسعر 157 دولار امريكي، ويمكنك الحصول عليها بالنقر على هذا الرابط.