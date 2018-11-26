شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتستخدم "الكريديت كارد" أونلاين.. 7 أشياء تجنب القيام بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح الآن من السهل على المستخدمين الاعتماد على بطاقات الائتمان "الكريديت كارد" للتسوق عبر الإنترنت، إلا أنه فى الوقت الذى أصبحت فيه المعاملات المالية عبر الإنترنت حياتنا أسهل بكثير، إلا أنها جعلتنا فى الوقت نفسه عرضة للاحتيال المالى، وفيما يلى 10 أشياء لا يجب عليك القيام بها أثناء التسوق أو القيام بأى نوع من المعاملات المالية عبر الإنترنت كما يلى:

- تجنب إجراء معاملات عبر الإنترنت على أجهزة الكمبيوتر العامة.

- تأكد من أن إعدادات الإنترنت لا تضم ميزة "الملء التلقائي" للبيانات.

- تأكد من أن موقع الويب الذى تستخدم بطاقة الائتمان / الخصم المباشر به مؤمن بطريقة "HTTPS".

- يمكنك محو رقم CVV أو خدشه من بطاقة الائتمان / الخصم المباشر.

- لا تشارك بيانات بطاقة الائتمان / الخصم الخاصة بك مع أى شخص أو عبر البريد الإلكترونى أو الهاتف.

- لا تضغط على أى رابط يتم استلامه عبر البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية القصيرة.

- قم بتنزيل الخدمات المصرفية والتطبيقات المالية الأخرى فقط من المتاجر الرسمية.