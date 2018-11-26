شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر لهبوط المسبار insight التابع لناسا على كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار العالم الآن نحو المريخ، إذ تنتظر إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) لحظة هبوط مسبارها الآلى "إنسايت" إلى سطح المريخ، بعد المرور بسبع دقائق من الرعب لدخول الغلاف الجوى للكوكب.
من المقرر أن ينزلق المسبار إلى المريخ فى حوالى الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعة البث المباشرة لحظة بلحظة من
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