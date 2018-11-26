شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ساعات من وصوله للمريخ.. 8 معلومات عن مهمة المسبار Insight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعتان تفصلنا عن وصول المسبار الفضائى "إنسايت" للمريخ، وهو الحدث الى ينتظره العالم أجمع، ويتابعه العلماء حول العالم عن كثب، إذ قال توم هوفمان مدير مشروع InSight، أمس خلال مؤتمر صحفى فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: "أنا متحمس للغاية ومتوتر للغاية، كل ذلك فى نفس الوقت، كل شيء قمنا به حتى الآن يجعلنا نشعر بالراحة والثقة أننا سنهبط على سطح المريخ":

- سيصل المسبار للمريخ بعد رحلة دامت سبعة أشهر فى الفضاء العميق، والسفر أكثر من 300 مليون ميل (483 مليون كيلومتر).

- من المتوقع أن ينزلق المسبار إنسايت إلى كوكب المريخ اليوم (26 نوفمبر) بحلول الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

- يتابع العلماء هذه المهمة عن كثب بسبب فشل أكثر من نصف جميع مهام المريخ فى الوصول بأمان إلى الكوكب الأحمر على مر السنين.

- سيقتحم InSight الغلاف الجوى المريخى اليوم بسرعة 12,300 ميل فى الساعة (19،800 كم / ساعة).

-سيؤدى السحب الجوى إلى تبديد حوالى 90 فى المئة من الطاقة الحركية الهائلة للهبوط، ولكن ذلك لن يكون كافياً، سوف يتباطأ InSight نفسه بمساعدة من المظلة الأسرع من الصوت، ومن ثم الدفاعات.

-إذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسوف سيقوم المسبار بالهبوط بهدوء إلى السهل الاستوائى المسطح المعروف باسم Elysium Planitia بسرعة 5 ميل فى الساعة (8 كم / ساعة) أسرع بقليل من سرعة السير.

- ستحدث عملية الهبوط بعد مرور 6.5 دقائق فقط على إطلاق إنسايت لأول مرة بهواء المريخ.

- لن يعرف فريق InSight أن الألواح الشمسية المركبة بالمسبار تم تشغيلها سوى فى تمام الساعة 3:35 صباحا.

- سيقوم فريق البعثة أيضًا باستخدام معدات الاتصالات فى InSight لمعرفة حجم وطبيعة الكوكب من الداخل.