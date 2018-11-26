شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيديو.. "ناسا" تكشف آلية تلقى الإشارات من مهمتها الجديدة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت الوكالة الأمريكية للفضاء "ناسا"، اليوم الاثنين، مهمة فضائية جديدة إلى كوكب المريخ، والتى تحمل اسم Insight، وهو أول مسبار آلى لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، والمصمم لدراسة أعماق الكوكب الأحمر، ومن المقرر أن يصل المسبار بعد قضائه 7 أشهر فى السفر عبر نظامنا الشمسى، ليقتحم بعدها الغلاف الجوى للمريخ، على أن يهبط فى منطقة تسمى إليسيوم بلانيتيا (Elysium Planitia)، حيث يتجول المسبار "كوريوسيتى روفر" (Curiosity Rover).

وبعد إطلاق المهمة، اليوم، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مقطع فيديو تشرح من خلاله كيف ستحصل على إشارات من المسبار عقب هبوطه على كوكب المريخ، حيث تشير إلى أن اثنين من الأقمار الصناعية الصغيرة التجريبية ستنقل المعلومات التى يحصل عليها المسبار خلال دقائق معدودة، مؤكده أنها ستعتمد أيضًا على المركبة الفضائية المدارية للبيانات الهندسية ، والتى تستغرق عدة ساعات للوصول إليهم.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن الإشارات المرسلة من المريخ تلتقطها عدة مركبات فضائية، فيما تنقل تلك الإشارات إلى الأرض بطرق مختلفة وفى أوقات مختلفة، ما يعنى أن فريق المهمة قد يعرف على الفور عندما يضىء InSight، أو قد يضطرون إلى الانتظار لعدة ساعات.



مهمة ناسا الجديدة على المريخ

وأضافت إنه بينما ينزلق جهاز الإنسايت الخارجى إلى الغلاف الجوى للمريخ، فإنه سيذيع إشارات لاسلكية بسيطة تُسمى "النغمات" إلى الأرض، وسيتم ضبط المهندسين من موقعين، المرصد الأخضر للبنك الوطنى التابع لمؤسسة العلوم فى جرين بنك، وست فرجينيا، ومعهد ماكس بلانك التابع لمؤسسة علم الفلك الراديوى فى إيفلزبيرج، ألمانيا، وسيتم نقل نتائجهم إلى مراقبة البعثة فى مختبر الدفع النفاث والمهندسين فى مؤسسة لوكهيد مارتن الفضائية فى دنفر.

وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن هذه النغمات لا تكشف عن الكثير من المعلومات، ولكن يمكن لمهندسى الراديو تفسيرها لتتبع الأحداث الرئيسية أثناء دخول InSight وأصله وهبوطه (EDL)، فيما تطير مركبتان فضائيتان بحجم حقيبة خلف منصة InSight وستحاولان نقل إشاراتها إلى الأرض، والتى تنتمى إلى صف من المركبات الفضائية تسمى CubeSats، ويتم اختبار MarCOs كطريقة للبعثات فى المستقبل لإرسال البيانات المنزلية خلال EDL.

وأشارت وكالة "ناسا"، إلى أنه يقوم عدد من الشركاء الأوروبيين، بما فى ذلك المركز الوطنى للدراسات الفضائية الفرنسية (CNES)، والمركز الألمانى للطيران والفضاء (DLR)، بدعم مهمة InSight.