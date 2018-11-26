تكنولوجيا: خلال معرض Cairo ICT.. الداخلية تعلن ميكنة جميع خدماتها بدءا من عيدها المقبل

أعلنت وزارة الداخلية عن ميكنة جميع خدماتها الشرطية التى تقدمها للمواطنين بدءا من عيد الشرطة القادم، 25 يناير 2019، بعدما استطاعت تقديم 8 خدمات إلكترونية للمواطنين منها خدمات تصاريح العمل والأدلة الجنائية والجوازات.

وجاء الإعلان خلال مشاركة الوزارة في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT، والمنعقد في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن الحكومة تعتزم ميكنة 100 خدمة حكومية بالمحليات، لتخفيض الوقت المستغرق فى تقديم هذه الخدمات بنسبة 60%.