تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف vivo NEX 2 بتصميم يضم شاشة ثانوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إصدار أخر من الهواتف الذكية المميزة بالشاشة الثانوية، حيث تقدم vivo قريباً هاتف NEX 2 مع اثنان من الشاشات وإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

تختلف لغة التصميم المختارة من صانعي الهواتف الذكية لتحقيق الإستفادة الكاملة للعرض في الشاشة، مع تصميم يضم النتوء العلوي، أو التصميم المنزلق للشاشة أو تصميم لهاتف يضم اثنان من الشاشات كما قدمت شركة ZTE مؤخراً.

واليوم رصدت تسريبات مصورة لإصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي عبر شركة vivo بنفس التصميم المميز بشاشة رئيسية وأخرى ثانوية في هاتف NEX 2، كما يضم الهاتف أيضاً إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية.

ومن المقرر أن تأتي الشاشة الثانوية كبديل لكاميرة السيلفي في هاتف NEX 2، حيث تدعم الشاشة الثانوية مكالمات الفيديو، وتصوير السيلفي.

أيضاً من المتوقع أن يأتي هاتف NEX 2 مع رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 845، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تأتي الشاشة الرئيسية في الهاتف AMOLED بحجم 6.59 إنش، بينما تتميز الشاشة الثانوية في الهاتف بأبعاد 16:9 لتضم أيضاً الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية.

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