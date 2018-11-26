شاهد الهاتف RED Hydrogen One يخضع لإختبارات الخدش والحرق والثني

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حان الوقت بالنسبة لقناة JerryRigEverything على اليوتيوب لإخضاع هاتف آخر لإختبارات المتانة. الهاتف الذي جاء دوره هذه المرة هو RED Hydrogen One، وهو الهاتف الذي أعلنت عنه شركة RED بشكل رسمي في العام الماضي، ولكن لم يتم إصداره حتى الآن.

كما جرت العادة دائما، في الإختبار الأول تم إخضاع الهاتف RED Hydrogen One لإختبار خدش الشاشة بإستخدام أدوات Mohs. وبالنظر إلى أن الهاتف RED Hydrogen One يأتي مع طبقة Gorilla Glass 5 الزجاجية، فليس من المستغرب أن نرى بأنه يخدش في المستوى 6 من مقياس Mohs، وهذا جيد تمامًا لأنه يعني بأن شاشة هذا الهاتف لن تتعرض للخدش في حالة إذا كانت مع العملات النقدية والمفاتيح في جيب المستخدم.

الهاتف RED Hydrogen One يأتي على غرار بعض الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم مع واجهة خلفية مصنوع من الألومنيوم، ونفس الشيء ينطبق على إطار الجهاز مما يجعله سهل الخدش. الأزرار على الجانب هي بدورها سهلة الخدش، ولكنها لا تتعرض للتلف بسهولة.

بعد ذلك، تم إخضاع شاشة الهاتف RED Hydrogen One لإختبار الحرق، وقد إستغرقت الشاشة نحو 10 ثواني لتتحول البكسلات إلى اللون الأسود. ولكن لحسن الحظ، هذه البكسلات تعود بسرعة إلى لونها الأصلي بعد فترة لكون الشاشة من نوع LCD وليس AMOLED. وأخير، تم إخضاع الهاتف RED Hydrogen One لإختبار الثني. وبغض النظر عن إتجاه الثني، فإن الشاشة لا تخرج من مكانها. وعندما يتعلق الأمر بالإطار المعدني، فهو لا ينحني، تماما مثل معظم الهواتف الذكية التي تم إختبارها حتى الآن.