تسريب صورة ومواصفات الهاتف Huawei P Smart 2019، وسيصل في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Huawei على مقربة من إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة يدعى Huawei P Smart 2019، وذلك قبل نهاية هذا العام. وبناء على ما يقال، فهذا الهاتف سيستند على الهاتف Honor 10 Lite الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا في الصين مع تغييرات طفيفة.

ووفقا للتسريبات التي وردتنا اليوم، فيبدو أن الهاتف Huawei P Smart 2019 سيضم شاشة بحجم 6.2 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعندما يتعلق الأمر بالكاميرات، فهناك إحتمال أن يضم الهاتف Huawei P Smart 2019 كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك بأن هذا الهاتف سيضم بطارية بسعة 3400mAh، وسيأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.0.

وفي الأخير، تردد كذلك بأن الهاتف Huawei P Smart 2019 سيصل إلى السوق باللون الأسود والأزرق في الأسابيع القليلة المقبلة.

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