شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ايلون موسك: سأذهب للعيش على كوكب المريخ بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الملياردير الأمريكى "إيلون موسك" أنه يفكر فى الذهاب للعيش على كوكب المريخ فى المستقبل عدة مرات خلال هذا العام، ولكن لا يعرف أحد مدى احتمالية قيامه بذلك، وفى مقابلة حديثة مع Axios، قال "موسك" إن هناك فرصة بنسبة 70 بالمئة أنه سيذهب إلى المريخ، وأضاف أن هناك عدد جديد من التقنيات التى تجعل ذلك ممكنا، وكما أشار من قبل، فإنه من المحتمل أن يذهب فى رحلة فى اتجاه واحد، أى أنه لن يعود للأرض مرة أخرى.

ورفض المدير التنفيذى فكرة أن السفر إلى المريخ يمكن أن يكون عبارة عن منفذ هروب للأغنياء، وأشار إلى أن الإعلان عن الذهاب إلى المريخ سيكون "مثل إعلان شاكلتون للذهاب إلى أنتاركتيكا"، وقال "موسك" :" حتى لو كنت ستصل إلى المريخ، فستقضى كل وقتك فى بناء القاعدة وتكافح من أجل البقاء فى ظروف قاسية، وقد يكون من الممكن العودة، إلا أن هذا غير مضمون"، وكما هو الحال مع تسلق قمة ايفرست، يعتقد موسك أن الأمر كله يتعلق "بالتحدي".