"مجموعة اتصالات": قطاع الاتصالات ممكّن رئيسي للمنظومات الرقمية

دبي - الخليج 365 :

سلّط خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في "مجموعة اتصالات" الضوء على دور قطاع الاتصالات الرئيسي في تمكين المنظومات الرقمية، وذلك خلال مشاركة "اتصالات" في مؤتمر "موبايل 360 – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي تجري فعالياته في دبي.

حيث قام الشامسي بافتتاح المؤتمر بعد أن ألقى كلمة تفاعلية، تناول فيها دور شركة "اتصالات" كمشغل رائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المساهمة في رفع القدرة التنافسية الاقتصادية والإنتاجية لدولة الإمارات علاوةً على تحفيز الابتكار، موضحاً أن "اتصالات" تتشرف بقيادة التحول الرقمي وإثراء هذا القطاع المحوري، وذلك بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد في كلمته أن مشغلي خدمات الاتصالات هم القوة الدافعة لارتقاء المنظومات الرقمية، من خلال مواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة، والمشاركة الفعالة في تشكيل المشهد التنظيمي، وعقد الشراكات الاستراتيجية ذات الصلة، إضافةً الى ابتكار حالات استخدام جديدة، والاستعداد لإطلاق تقنيات جديدة.

كما شارك حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة "اتصالات" في الجلسة الافتتاحية بعنوان "الرؤية الإقليمية لقوة التكنولوجيا في تحول المجتمعات"، وسلّط الضوء في كلمته على الدور الريادي الذي تلعبه المنطقة في المسرح العالمي في تمكين المجتمعات عبر التكنولوجيات المبتكرة المتقدمة، وهو ما أدى لتبني عدد كبير من التقنيات المستقبلية في حاضرنا، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار دويدار أيضاً للدور الإقليمي والدولي الكبير للذي تقوم به "مجموعة اتصالات" في تمكين المجتمعات عبر تقنية الجيل الخامس ومدى تأثيرها على النمو المستدام لاقتصاديات المنطقة.

وتحدث في جلسة نقاش "مواجهة مخاطر تهديدات الأمن السيبراني" السيد/ كمران أحسن مدير تنفيذي أول حلول أمن المعلومات الرقمية في "اتصالات ديجيتال"، حول أهمية التصدي للهجمات الالكترونية والمخاطر السيبرانية المختلفة خصوصاً بعد التزايد الكبير لمخاطر الهجمات الالكترونية على مستوى العالم. كما تحدث ألبيرتو أراكي، نائب رئيس إنترنت الأشياء والدفع الذكي في "اتصالات ديجيتال" في جلسة نقاش انترنت الأشياء حول أهمية تبني الحلول الرقمية من خلال تقنية انترنت الأشياء وتقنية الجيل الخامس لتمكين المجتمعات.

يذكر أن "اتصالات" قد عقدت شراكة حصرية مع الاتحاد العالمي للهواتف المتحركةGSMA لتنظيم مؤتمر "موبايل 360 – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال العامين 2018 و2019، ويستمر المؤتمر الذي تجري فعالياته في دبي في يومي 26 و 27 نوفمبر، وهو حدث مرموق يجمع رواد قطاع الاتصالات من جميع أنحاء العالم للتعرف على آخر تطورات الصناعة، ومناقشة تحديات وفرص أنظمة الاتصالات المتنقلة.