تسريب صورة جديدة للهاتف Google Pixel 3 Lite، وهذه المرة إلى جانب Google Pixel 3

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على مجموعة من الصور المسربة الواقعية والتي تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 3 Lite. أما وقد قلنا ذلك، فنحن هنا اليوم مع صورة مسربة واقعية جديدة تستعرض لنا من جديد الهاتف Google Pixel 3 Lite، ولكن هذه المرة إلى جانب الهاتف Google Pixel 3.

إذا كانت أوجه التشابه بين هذين الجهازين مشوشة لك، فإعلم أن الهاتف Google Pixel 3 Lite الملقب بـ Sargo هو الموجود على اليسار، في حين يتواجد الهاتف Google Pixel 3 على اليمين. وبالعودة إلى الهاتف Google Pixel 3 Lite، فهو يضم شاشة بإطار سميك بالمقارنة مع الهاتف Google Pixel 3، كما أنه يضم شاشة أطول بقطر 5.56 إنش على عكس الهاتف Google Pixel 3 الذي يضم شاشة بقطر 5.5 إنش.

ووفقا للمعلومات التي تم تسريبها، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 3 Lite سيضم مواصفات تقنية متوسطة تشمل شاشة بحجم 5.56 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 670، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB، وبطارية بسعة 2915mAh، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية بدقة 12 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.

كما أوضحت بعض وسائل الإعلام التقنية، فمعظم الهواتف الذكية التي تضم المعالج Snapdragon 670 يتم إطلاقها في آسيا، وبالتالي فهناك إحتمال أن لا يتم إطلاق الهاتف Google Pixel 3 Lite في البلدان الغربية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

عموما، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نظرًا إلى أن شركة جوجل مهتمة جدًا بالأسواق النامية، فهناك إحتمال أن تقوم الشركة بتصميم هاتف ذكي يحمل علامتها التجارية الخاصة خصيصًا لهذه الأسواق.