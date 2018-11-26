شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون "تواليت" ذكى لاكتشاف مرض السكر والسرطان من البراز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاون باحثون فى وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) مع متخصصين فى الصرف الصحى لابتكار "تواليت" ذكى أطلقوا عليه اسم "FitLoo"، والذى يمكنه اكتشاف العلامات المبكرة لعدة أمراض مثل السرطان والسكرى من خلال تتبع البراز.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، سيقوم المرحاض عالى التقنية بتصوير الفضلات لاكتشاف زيادة البروتين أو الجلوكوز فى البول، وجمع البيانات من خلال أجهزة الاستشعار فى حوض المرحاض، إذ تكتشف المستشعرات التغيرات فى مستويات هذه المواد بالإضافة إلى رصد وجود علامات أخرى قد تكون إنذارًا مبكرًا بمرض السرطان أو السكر، ويمكن نقل البيانات إلى هاتفك الذكى أو إلى الممارسين العامين مباشرة حتى يتمكنوا من إبقاء عينهم بعيدة عن مرضاهم.

ويستند المشروع على التكنولوجيا المستخدمة من قبل رواد الفضاء لرصد صحتهم على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وأوضح مايكل ليندنماير، مدير الصحة الرقمية أن المرحاض يمنح الناس فرصة عظيمة للسيطرة على صحتهم، إذ قال: "فى هذه اللحظة، يذهب الناس إلى الطبيب فقط عندما يكونون مرضى، فنحن لا نستمع إلى أجسادنا بما فيه الكفاية، ولكن المرحاض يستمع فى كل مرة نستخدمه، فهناك كمية هائلة من المعلومات الصحية التى يتم إلقائها ببساطة فى المجارى".