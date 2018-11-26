بريطانيا تعتزم طرح سيارات بدون سائق خلال 2021

تعتزم بريطانيا طرح سيارات ذاتية القيادة، فمن المقرر أن تحصل 3 مشاريع للسيارات ذاتية القيادة على دعم من صندوق حكومي بقيمة 25 مليون جنيه استرليني، وفقا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.

ومن المقرر أن تؤدي السيارات الجديدة إلى "إحداث ثورة" في الطريقة التي ينتقل بها البريطانيون عبر البلاد، كما يمكنها حتى المساعدة في تحسين خدمات النقل امكن يعانون من صعوبة في استخدام وسائل النقل العام.

وستشمل جميع المشاريع الجديدة أبحاث سلوكية اجتماعية من أجل فهم كيف يمكن دمج التكنولوجيا الخالية من السائقين بسلاسة فى المجتمع، ثم يتم تطبيق النتائج على...