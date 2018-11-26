تكنولوجيا: OPPO تكشف عن واجهة ColorOS 6 مع مجموعة من المميزات والتحسينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة OPPO عن الإصدار الجديد من واجهة المستخدم ColorOS 6 التي تدعم الهواتف المميزة بعرض كامل في الشاشة، كما تقدم تصميم جديد للخط، مع ألوان متدرجة مميزة.

تجلب OPPO تصميم بكامل الشاشة في الإصدار الجديد لواجهة مستخدم ColorOS 6، مع خط OPPO Sans الجديد، ومميزات جديدة للرسوم المتحركة في واجهة المستخدم مع ألوان متدرجة، حيث يعد أحد أكبر التحديثات المقدمة من الشركة.

وتؤكد شركة OPPO أن واجهة مستخدم ColorOS تدعم 2.5 مليار في الوقت الحالي، واليوم يأتي التصميم الجديد في واجهة مستخدم ColorOS 6 ليقدم عرض أكثر وضوحاً للمستخدمين، مع عرض أفضل للمعلومات على الشاشة بما يتوافق مع مميزات العرض الجديد في كامل الشاشة في الهواتف الذكية.

الألوان المتدرجة تستخدم في هذا الإصدار من واجهة مستخدم ColorOS 6 بنطاق أوسع، لدعم التصميم الجديد للواجهة، كما تعاونت الشركة مع Hanyi لتقديم تصميم جديد في الخط يعرف بOPPO Sans.

كما تتميز الرسوم بمؤثرات حركية مميزة بالحركة البطيئة لدعم تفاصيل أكثر، أيضاً يدعم هذا الإصدار تقنية الذكاء الإصطناعي التي يتم من خلالها تعقب ومتابعة أسلوب المستخدم في إختيار التطبيقات، والتطبيقات المستخدمة غالباً، كما يتم تجميد التطبيقات الغير مستخدمة مؤقتاً لتوفير إستهلاك الطاقة بنسبة 7%.

ومن المقرر أن يتم دفع واجهة المستخدم على الإصدارات الأخير من هواتف الشركة مثل R17 و R17 Pro بدءاً من شهر ديسمبر المقبل.

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