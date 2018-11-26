تكنولوجيا: التجربة الميدانية لسرعة بيانات شبكات 5G تحقق 27 جيجا بايت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كلاً من Mitsubishi وNTT DOCOMO عن نتائج إختبارات سرعة شبكات 5G الخارجية، التي حققت 27 جيجا بايت في الثانية في سرعة البيانات.

بدأت كلاً من Mitsubishi وNTT DOCOMO في إجراء إختبارات وتجارب على أرض الواقع وفي مواقع خارجية، لتجربة سرعة البيانات لشبكات الجيل الخامس.

وقد أجريت الإختبارات عبر شبكات الجيل الخامس المتنقلة، التي إستطاعت أن تحقق إتصال في مسافة 10 و100 متر مع تردد 28GHz، كما أستخدمت الهوائيات لإرسال البيانات من خلال الإرسال المتعدد عبر 16 حزمة بقدرة 500MHz.

التجربة العملية للإختبارات أجريت في اليابان بدءاً من 10 من سبتمبر وحتى 28، حيث أكدت شركة Mitsubishi أن هذه تعد التجربة الميدانية الأولى التي تحقق النجاح في الإتصال اللاسلكي مع سرعة في نقل البيانات تصل ما بين 27 جيجا بايت في الثانية مع مسافة 10 متر، و25 جيجا بايت في الثانية في مسافة 100 متر.

وقد إستهدفت كلا الشركتين بهذه التجارب الميدانية إختبار تعدد الإرسال مع شبكات الجيل الخامس، لذا من المتوقع أن تصل أن تصل الإتصالات اللاسلكية إلى معدل بيانات يتخطى 20 جيجا بايت في الثانية خلال الفترة القادمة.

المصدر