تكنولوجيا: تسريبات AnTuTu تكشف عن مواصفات هاتف Galaxy M2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث تسريبات هاتف Galaxy M2 التي خرجت عبر AnTuTu و Geekbench والتي تكشف عن بعض من مواصفات الهاتف المرتقب الإعلان عنه لاحقاً.

تستعد سامسونج للكشف عن إصدار جديد من الهواتف الذكية من سلسة Galaxy M، واليوم رصدت مواصفات هاتف Galaxy M2 الذي يضم رقاقة معالج Exynos 7885 مع كارت شاشة Mali-G71 MP2، والذي حقق في إختبارات Geekbench عدد 1319 نقطة في إختبارات الأنوية الآحادية، و4074 في إختارات الأنوية المتعددة، كما سجل 107452 نقطة في إختبارات AnTuTu.

سامسونج تقدم هاتف Galaxy M2 مع جودة عرض Full HD بلس في الشاشة المميزة بأبعاد 19:5:9، مع توقعات بتصميم يضم النتوء العلوي في الشاشة.

كما يتميز هاتف Galaxy M2 بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، مع توقعات بنموذج مميز بسعة تخزينية 64 جيجا بايت، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 8.0 Oreo مع واجهة Experience UI.

يذكر أن التسريبات أشارت إلى خطط سامسونج لإطلاق ثلاثة إصدارات من سلسة Galaxy M، حيث تقدم كلاً من هاتف Galaxy M5، وGalaxy M3، وأيضاً Galaxy M2، حيث يأتي هاتف Galaxy M5 بأعلى المواصفات بين الثلاثة نماذج مع شاشة AMOLED.

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