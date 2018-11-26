بعد iPad Pro 2018، الجهاز اللوحي Surface Pro 6 يخضع بدوره لإختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - من غير المألوف أن نرى اليوتيوبر الشهير Zack Nelson من قناة JerryRigEveryThing يقوم بإخضاع الأجهزة اللوحية لإختبارات الصلابة التي كان يجريها للهواتف الذكية، ولكن لاحظنا في الأونة الأخيرة أنه قرر إضافة الأجهزة اللوحية إلى قائمة ضحاياه. وكانت البداية مع iPad Pro 2018، والآن حان الدور على الجهاز اللوحي Surface Pro 6 ليخضع لنفس المعاملة.

في إختبار الخدش، إتضح أن شاشة الجهاز اللوحي Surface Pro 6 تخدش في المستوى السادس من مقياس Mohs ولكنها سهلة التصدع مما يعني أنه سيكون من المناسب لو قمت بشراء طبقة زجاجية واقية لهذا الجهاز اللوحي للمزيد من الحماية. وعندما يتعلق الأمر بهيكل الجهاز اللوحي، فهو مصنوع من الألومنيوم مما يجعله قابل للخدش، على الرغم من أن الإختبار كشف لنا بأن زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت مصنوعة من البلاستيك.

وعندما يتعلق الأمر بإختبار الحرق، فقد صمدت شاشة الجهاز اللوحي Surface Pro 6 لنحو 12 ثانية قبل أن تتحول البكسلات إلى اللون الأسود، ولكن لحسن الحظ تتعافى الشاشة بسرعة.

أنت على الأرجح لن تكون قادرًا على حشو هذا الجهاز اللوحي الكبير الحجم في جيب بنطالك، ولكن قد تجلس عليه دون قصد بينما يكون على الأريكة أو شيء من هذا القبيل. في هذه الحالة، قد تكون النتيجة سيئة للغاية لأن الإختبارات أظهرت أن جهاز Surface Pro 6 يخضع للثني، وعلى الرغم من أن الجهاز اللوحي يواصل العمل إلا أنه يتعرض للكثير من الأضرار غير المرغوب فيها. لذا، فإن الإستنتاج الأساسي هنا هو أنه إذا قررت شراء Surface Pro 6، فتأكد من تعاملك معه بلطف وبقدر كبير من الإهتمام.