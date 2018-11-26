LG تسجل علامات تجارية جديدة، وقد تكون من أجل هواتفها الذكية القابلة للطي

فاطمة أيت طالب - دبي - الإتجاه الذي سيكون بارزًا في سوق الهواتف الذكية خلال العام المقبل هو إستخدام الشاشات القابلة للطي في الهواتف الذكية. وقد أكدت مجموعة من الشركات، بما في ذلك موتورولا و Huawei وسامسونج أنها تعمل بالفعل على تطوير هواتفها الذكية القابلة للطي.

LG هي أحدث شركة تنظم إلى مصاف هذه الشركات. قبل بضعة أيام، قدمت شركة LG طلب لمكتب الملكية الفكرية في الإتحاد الأوروبي المعروف إختصارًا بإسم EUIPO للحصول على ثلاث علامات تجارية مختلفة، ويتعلق الأمر هنا بكل من Flex و Foldi و Duplex. وفي طلب الحصول على هذه العلامات التجارية، أوضحت الشركة أنها تريد إطلاق هذه الأسماء على المنتجات المصنفة في القسم 9، وهو القسم الذي يضم العديد من المنتجات بما في ذلك الهواتف الذكية.

نحن لا نعرف ما إذا كانت شركة LG سوف تستخدم هذه الأسماء أم لا نظرًا لأن الشركة غير مضطرة لإستخدام هذه الأسماء في منتجاتها. وكانت شركة LG قد إستخدمت بالفعل الإسم ” LG G Flex ” في الماضي مع هواتفها الذكية المزودة بالشاشات المنحنية والتي كانت مرنة إلى حد ما. إذا كانت تريد إعادة إطلاق هذا الإسم على هاتف قابل للطي، فسوف يتعين عليها إعادة تسجيل العلامة التجارية، وهذا بالفعل ما قامت به الشركة الآن. لذلك، يمكن أن يكون ” Flex ” هو الإسم الذي من المقرر أن تستخدمه الشركة. وبطبيعة الحال، هذا أمر مثير للإهتمام لأن الشائعات لمحت كذلك إلى أن شركة سامسونج تعتزم إطلاق الإسم Galaxy Flex على هاتفها الذكي القابل للطي.

ما هي أول شركة ستقوم بتسويق منتج مع شاشة قابلة للطي؟ ربما الأهم من ذلك، كم ستكلف هذه الهواتف الذكية؟ هل ستؤدي الهواتف الذكية القابلة للطي للدفع بأسعار الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة؟

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