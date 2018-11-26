تسريب المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Realme U1 قبيل الإعلان الرسمي

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا منذ فترة بأن العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo تستعد للكشف عن هاتف ذكي جديد يدعى Realme U1. وفي الفترة الماضية، سمعنا بأن هذا الهاتف سيضم كاميرتين في واجهته الخلفية، كما أنه سيضم المعالج الثماني النوى MediaTek Helio P70. والآن، حصلنا على تسريب جديد يكشف لنا تقريبًا عن كل شيء حول مواصفات هذا الهاتف.

ووفقا للمعلومات التي تم تسريبها اليوم، فيبدو أن الهاتف Realme U1 سيضم شاشة حساسة للمس بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD محمية بطبقة Gorilla Glass 3، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P70 بتردد 2.1GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وإلى جانب ذلك، فقد إتضح لنا اليوم كذلك بأن الهاتف Realme U1 سيضم كاميرا أمامية بدقة 25 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 2 ميغابكسل للمستشعر الثاني المسؤول عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن المستشعر الأول يضم عدسة بفتحة 2.2، في حين يضم المستشعر الثاني عدسة بفتحة 2.4. وبصرف النظر عن الكاميرات، فقد إتضح كذلك أن الهاتف Realme U1 سيضم بطارية بسعة 3500mAh.

عموما، من المفترض أن نعرف كل شيء حول الهاتف Realme U1 عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 28 من شهر نوفمبر الجاري، وهو ما يعني يوم الأربعاء المقبل بمدينة نيودلهي الهندية. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على بقية التفاصيل، بما في ذلك السعر وموعد الإطلاق.

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