صورة مسربة جديدة تستعرض لنا الطبقة الزجاجية الأمامية لـ Galaxy A8S مع ثقب للكاميرا الأمامية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الحدث الذي كشفت فيه شركة سامسونج عن هاتفها الذكي القابل للطي، قامت الشركة كذلك بالكشف عن مجموعة من الشاشات الجديدة التي ستبدأ بإستخدامها في هواتفها الذكية المستقبلية علمًا أن هذه الشاشات تضم شقوق بتصاميم مختلفة تطلق عليها الشركة الأسماء Infinity-O و Infinity-V و Infinity-U. وعلى ذكر ذلك، فقد سمعنا بأن شركة سامسونج تخطط لإطلاق الهاتف Galaxy A8S في المستقبل القريب مع شاشة Infinity-O مما يجعله أول هاتف ذكي في العالم يضم شاشة مزودة بثقب من أجل الكاميرا الأمامية.

في حالة إذا كنت لا تزال تشك في ذلك، فقد حصلنا اليوم على صورة مسربة واقعية جديدة من المسرب الصيني الشهير Ice Universe تستعرض لنا الطبقة الزجاجية الأمامية للهاتف Galaxy A8S، وهي تؤكد لنا من جديد بأنه هذا الهاتف سيضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. ومع ذلك، فليست هناك وسيلة للتأكد من صحة هذه الصورة، وبالتالي فمن الأفضل التعامل معها بأقل قدر من المصداقية على الرغم من حقيقة أن Ice Universe يحظى بمصداقية عالية، فهو كان وراء تسريب العديد من المعلومات التي ثبت أنها صحيحة في الماضي.

ووفقا للشائعات، فالهاتف Galaxy A8S سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، على الرغم من أن مواصفات هذه الكاميرا لا تزال غير واضحة. ويبدو أن مستشعر بصمات الأصابع سيتواجد في الواجهة الخلفية لهذا الهاتف بدلا من الشاشة. وأخيرًا، سمعنا بأن الهاتف Galaxy A8S سيضم على الأرجح المعالج Snapdragon 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB.