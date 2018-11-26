شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق حساب المغنى "دريك" بلعبة فورتنيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرف المغنى "دريك" بأنه واحد من أشد المعجبين بلعبة "فورتنيت"، إذ يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة تشاهده أثناء بث اللعبة على منصة "تويتش"، ولكن يبدو أن الحساب الخاص بالمغنى الكندى تم اختراقه.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تم اختراق الحساب أثناء حضور دريك لحدث خيرى يوم 23 نوفمبر، إذ كان واحدا من نجوم منصة "تويتش" يمارس اللعبة، عندما لاحظ أن لاعب باسم "Duddus647" انضم إلى التحدى باللعبة، وهو نفس الاسم الذى يستخدمه دريك.

وبدأ مخترق حساب دريك فى كتابة تعليقات عنصرية فى الدردشة، والتى أدت إلى مغادرة نجم تويتش، الذى يعرف باسم "نينجا" للعبة، مؤكدا انه سيحاول التواصل مع دريك وإبلاغ شركة Epic المطورة لها بما حدث.

جدير بالذكر أن تويتش هى منصة للبث مملوكة لأمازون، والتى تركز فى الغالب على بث ألعاب الفيديو والمسابقات، وكافة الأحداث المتعلقة بالألعاب.