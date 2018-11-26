شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إنترنت المحمول أسرع من الواى فاى فى 33 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما يعتقد البعض أن شبكات اتصال الواى فاى قد تتفوق على باقة الإنترنت الخاصة بالهاتف المحمول من حيث السرعة، ولكن هذا ليس صحيحًا بالضرورة، ففى بعض البلدان، قد تكون شبكة الواى فاى أكثر بطئا للغاية، حيث أجرت مؤسسة OpenSignal دراسة تبين أن بيانات المحمول أسرع فى المتوسط من إنترنت الواى فاى فى 33 دولة.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، يضم ذلك العديد من الدول الأفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية والشرق أوسطية، بل ربما تكون الاختلافات عملاقة بشكل كبير فى بعض الأوقات، فقد يكون لديك فارق 10 ميجا بايت/الثانية أو أكثر فى أماكن مثل أستراليا وسلطنة عمان وجمهورية التشيك، فى حين أن الفارق قد يكون أقل فى دول مثل النمسا وإيران وجنوب أفريقيا.

كذلك فهناك العديد من البلدان التى تتميز فيها الشبكات الخلوية واتصال واى فاى بالقدرة التنافسية المتقاربة، وليس من المستغرب أن تكون خدمة الواى فاى تتمتع بميزات واضحة فى بعض البلدان حيث يكون النطاق العريض المنزلى سريعًا نسبيًا، مثل هونج كونج وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ومع ذلك، توفر تقنية LTE ميزة متسقة لسرعة التنزيل فى بعض المناطق مثل لبنان.

وقادت النتائج OpenSignal إلى اقتراح أن المستخدمين وصانعى الأجهزة على حد سواء يحتاجون إلى إعادة التفكير فى افتراض أن الواى فاى عادةً أفضل، ففى حين أن هذا قد يكون صحيحًا عندما كانت الهواتف الذكية صغيرة، إلا أن ذلك لم يعد صحيحًا فى عصر LTE - إذ واجهت WiFi مشكلاتها الخاصة، مثل الشبكات المزدحمة.