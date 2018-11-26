هاتف سامسونج القابل للطي قد يكلف المستهلكين أكثر من 2500 دولار أمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - في مؤتمرها السنوي للمطورين SDC 2018 الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة سامسونج بإستعراض لمحة عن هاتفها الذكي القابل للطي مشيرة إلى أنها ستقوم بالكشف عن النسخة النهائية من هذا الهاتف وإطلاقها في الأسواق في الربع الأول من العام المقبل.

بطبيعة الحال، المنتجات المبتكرة الجديدة التي تصل إلى السوق عادة ما تكون مكلفة وقد رأينا هذا يحدث في العديد من المناسبات في الماضي. وبالتالي، فنحن لم نستغرب عندما سمعنا بأن هاتف سامسونج القابل للطي سيكلف نحو 1800 دولار أمريكي عندما يصل إلى السوق في العام المقبل. ومع ذلك، يبدو أن هذا ليس هو الحال.

في حالة إذا كنت تأمل في أن يكلف هاتف سامسونج القابل للطي أقل من 1800 دولار أمريكي عندما يصل إلى السوق في العام المقبل، فأنت بلا شك ستشعر بخيبة آمل كبيرة لمعرفة أنه وردتنا اليوم إشاعة جديدة تقول بأن هاتف سامسونج القابل للطي سيكلف على الأقل 1925 دولار أمريكي علمًا أن سعر هذا الهاتف قابل للزيادة ليصل إلى 2565 دولار أمريكي.

هذه الإشاعة الجديدة التي وردتنا اليوم لمحت كذلك إلى أن هاتف سامسونج القابل للطي قد يصل إلى السوق على الأرجح تحت إسم Samsung Flex أو Galaxy Flex. عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بالكشف عن التصميم النهائي لهاتفها الذكي القابل للطي في أوائل العام المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.