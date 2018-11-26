شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. هاكرز يستغلون خرائط جوجل لسرقة الحسابات البنكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل الهاكرز إلى حيلة جديدة لخداع المستخدمين باستخدام خرائط جوجل، إذ تتيح خدمة الخرائط عبر الإنترنت للمستخدمين إجراء التغييرات والتصحيحات، لذا يستغل الهاكرز هذا الأمر ويقومون بتغيير تفاصيل الاتصال المدرجة الخاصة بالبنوك على التطبيق، وبعد ذلك عندما يتواصل معهم عملاء البنوك، يقومون بالاستيلاء على بياناتهم المصرفية الخاصة ويستخدمونها لسرقة حساباتهم.

وأصدرت الشرطة فى ولاية ماهاراشترا بالهند تحذيرا بشأن هذه الحيلة بعد تلقى شكاوى متعددة خلال الشهر الماضى، كما ذكرت صحيفة ذا هندو فى وقت سابق، وفى الوقت الذى ينطبق فيه تحذيرهم تحديدًا على المحتالين فى الهند، فلا يوجد ما يمنع المجرمين فى أماكن أخرى من العالم من محاولة تقليد هذا المخطط.

ولم يستجب أحد المتحدثين باسم جوجل على الفور لطلب Business Insider للتعليق، ولكن أحدهم أخبر موقع The Hindu سابقًا: "بشكل عام، فإن السماح للمستخدمين باقتراح تعديلات على خدمة الخرائط يوفر معلومات شاملة وحديثة، لكننا ندرك احتمال وجود أخطاء أو تعديلات غير صحيحة فى بعض الأحيان، وعندما يحدث هذا نبذل قصارى جهدنا لمعالجة المشكلة فى أسرع وقت ممكن. "