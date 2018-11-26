شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إحصائيات البلاك فرايدى.. التسوق الإلكترونى يتفوق على المراكز التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصائيات تسوق الجمعة السوداء فى الولايات المتحدة الأفضلية المتزايدة للشراء عبر الإنترنت.

واختار المزيد من الأمريكيين البقاء فى منازلهم واستخدام هواتفهم الذكية، فى حين تراجعت المبيعات وحركة المرور بالمتاجر الفعلية، وأجبر التحول المستمر للتسوق عبر الإنترنت العديد من تجار التجزئة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة على الاستثمار بكثافة فى تعزيز أعمالهم التجارية الإلكترونية.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، ظهرت أهمية الجمعة السوداء مؤخراً، فرغم أنه فى السنوات القليلة الماضية كان يعتقد أن يوم الجمعة السوداء يتضاءل فى الأهمية، لكنه يتحول الآن إلى يوم لا يذهب فيه المتسوقون بالضرورة إلى المتاجر ولكنهم ينفقون بشكل كبير على الإنترنت.

من جهته قال بيل بارك، الشريك فى مؤسسة الأبحاث السوقية "Deloitte & Touche LP”، إن المبيعات عبر الإنترنت بدأت تكمل النقص فى التسوق عبر المتاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبالنسبة للمتسوقين وتجار التجزئة، فإن المنصتين بدأتا فى التلاقى.

إلا أن هذا يظهر بشكل أكبر مع تجار التجزئة الكبار، مثل "وول مارت" وأمازون، اللذين يبيعان عبر الإنترنت ومن خلال المتاجر الفعلية، وارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة تزيد عن 23٪، حيث تجاوزت 6 مليارات دولار يوم الجمعة السوداء، وفقًا لبيانات من Adobe Analytics، التى تتعقب المعاملات فى 80 من أفضل 100 تاجر تجزئة فى الولايات المتحدة.

وقال راى هارتجين المتحدث باسم مؤسسة RetailNext إن الانخفاض فى حركة الشراء فى المتاجر أكبر بقليل مما كان عليه فى السنوات الماضية، رغم أنه لا يزال ضمن التوقعات.

كما أظهرت بيانات من شركة أبحاث التجزئة ShopperTrak أن الزيارات إلى المتاجر تراجعت بنسبة 1٪ خلال عيد الشكر والجمعة السوداء مقارنةً بالأيام نفسها فى عام 2017.

وأوضح بريان فيلد، مدير الخدمات الاستشارية فى ShopperTrak، إن المبيعات عبر الإنترنت أدت إلى تآكل حركة الشراء من تجار التجزئة على مر السنوات، قائلا، "لكن ما لاحظناه هو أن التراجع بدأ بالتسطح، إذ كان بشكل عام متسقًا مع ما كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية، ففى عام 2017، انخفضت الزيارات إلى المتاجر الفعلية فى يوم عيد الشكر والسوق الأسود بنسبة 1.6 فى المئة".

وقد توقع الاتحاد الوطنى لتجارة التجزئة أن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة خلال شهرى نوفمبر وديسمبر ستزيد بين 4.3 و4.8 ٪ عن عام 2017، ليبلغ مجموعها من 717.45 مليار دولار إلى 720.89 مليار دولار، ويقارن ذلك بمتوسط زيادة سنوية بنسبة 3.9٪ خلال السنوات الخمس الماضية.