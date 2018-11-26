كومفولت تفوز بجائزة جارتنر لاستطلاع رؤى العملاء 2018

أعلنت كومفولت Commvault، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول النسخ الاحتياطي واستعادة البيانات والحوسبة السحابية وإدارة البيانات، عن فوزها بجائزة جارتنر لاستطلاع رؤى العملاء 2018 عن فئة “حلول النسخ الاحتياطي والاستعادة في مراكز البيانات”.

وجرى اختيار كومفولت بما توفره من محفظة شاملة من حلول حماية وإدارة واستعادة البيانات، والتي توفر منصة تساعد الشركات على تنفيذ عمليات النسخ الاحتياطي الذاتية والعمليات المرتبطة بالحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تفعيل القيمة التجارية الموسعة للبيانات.

وقال روبرت هامر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس شركة كومفولت: “نسعى بشكل دائم للعمل جنباً إلى جنب مع عملائنا في تكييف منتجاتنا لتلبية احتياجات عملائنا، الأمر الذي يبرهن على نجاحنا في مساعدتهم في الحد من التعقيدات واسترداد البيانات وإدارتها واستخدامها بذكاء من أجل تحسين نتائج ومستويات الأعمال لديهم”.

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وأضاف: “يؤكد فوزنا بهذه الجائزة على استمرارنا في مواكبة آخر الحلول التقنية وتوفير أعلى المعايير التي تواكب احتياجات شركائنا وعملائنا، ونتطلع قدماً إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وعمليات الأتمتة القائمة على الحوسبة السحابية”.

وأكد المشاركون في اختيار الفائزين على أن كومفولت تقدم مجموعة من الخدمات التي توفر حلولاً تساعد شركاتهم على إدارة البنية التحتية بالكامل بواسطة منصة واحدة ومتكاملة، بالإضافة إلى ضمان إدارة عالية الكفاءة للآلات الافتراضية.

يذكر أنه جرى اختيار الفائزين في جائزة جارتنر لاستطلاع رؤى العملاء 2018 من خلال آراء ذاتية تتبع لأفراد من المستخدمين النهائيين واستناداً إلى تجاربهم الخاصة، ويمكن الاطلاع على قائمة الفائزين وتعليقات وآراء المشاركين عبر الموقع الإلكتروني.