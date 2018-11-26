ساس تتصدر الشركات في فئة التحليلات المتقدمة والتنبؤية

تفوقت شركة ساس SAS مرة أخرى على جميع موردي التحليلات التنبؤية والمتقدمة، وفقًا لتقرير أعدته شركة أبحاث السوق آي دي سي IDC، حيث أظهر التقرير المعنون “حصص السوق العالمية لبرمجيات البيانات والتحليلات في 2017: نمو صحي في جميع الجوانب” أن ساس تصدرت الشركات في فئة التحليلات المتقدمة والتنبؤية بنسبة استحواذ على السوق بلغت 30.8 في المئة في 2017، أي أكثر من ضعف حصة أقرب منافسيها.

ووفقاً للتقرير، فقد استطاعت ساس أن تزيد حصتها من السوق بنمو في الإيرادات بلغت نسبته 5 في المئة في العام نفسه، وقد تصدرت الشركة، التي تعد إحدى أبرز الشركات العاملة في مجال تحليلات البيانات للأعمال التجارية، فئة برمجيات التحليلات التنبؤية والمتقدمة منذ أن بدأت آي دي سي IDC في تتبع السوق ودراستها في العام 1997، محققة نمواً سنوياً مستمراً في هذه الفئة.

وقالت تشاندانا غوبال مديرة الأبحاث لقطاع التحليلات التنبؤية في شركة آي دي سي، إن ساس استطاعت الاحتفاظ بقدرتها على الإمساك بزمام الريادة في سوق التحليلات المتقدمة والتنبؤية والاستمرار في النمو على مدار العام، مشيرة إلى صعوبة هذا الأمر في ضوء الارتفاع الحاصل بعدد المنافسين الذين يدخلون السوق.

وأضافت: “تسهل أدوات ساس على المستخدمين تطوير البرمجيات باستخدام أدوات مفتوحة المصدر ومن ثم دمج نماذجهم في منصات ساس، ومن شأن مثل هذه القدرات مساعدة ساس على البقاء في صدارة هذه الفئة”.

وتواصل ساس استثمارها في الأبحاث والتطوير بأكثر من ضعفي متوسط ما تستثمره شركات التقنية الكبرى في هذا المجال، وكانت ساس قد خصصت في العام 2017 ما نسبته 26 في المئة من إيراداتها الإجمالية البالغة 3.24 مليار دولار لتطوير برمجيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإدارة البيانات والتحليلات.

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ولدى ساس، المدعومة بأكثر من 40 عاماً من الابتكار، أكثر من 83 ألف عميل من الشركات والجهات الحكومية والأكاديمية في 147 بلداً، وتواصل ساس العمل عن كثب مع عملائها لتحويل عالم البيانات إلى عالم من المعلومات المفيدة، بحسب جيم غودنايت، الرئيس التنفيذي للشركة، التي استطاعت على مر السنين أن “تطور وتصقل مجموعة هائلة من القدرات في مجال التحليلات المتقدمة التي دفعتنا إلى قمة السوق”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة: “لا نرضى بأن نركن إلى الإنجاز، فالفضول الذي نشعر به تجاه الممكن والشغف بالتحليلات الذي نشارك به عملاءنا، يعنيان تنمية مستمرة في المجالات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وإنترنت الأشياء وإدارة المخاطر ومكافحة الاحتيال والمزيد”.

وأكد شكري دبغي، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا لدى ساس، أن شركته تمكنت، بمر السنين، من بسط سلطتها على مشهد سوق التحليلات المتقدمة والتنبؤية، وقال إنه يستمر في النمو بقوة، وأضاف: “تشير هذه النتائج إلى التأثير الإيجابي لمبادراتها، لكن بالرغم من سعادتنا بالنتائج وسلامة استراتيجيتنا، فلن نقنع بها، لذلك سنواصل اكتساب الزخم من خلال عدد من المشاريع والمنتجات التي نعتزم تطويرها في مجال التقنيات الناشئة”.

ويتم تمكين العملاء من اتخاذ قرارات تجارية محل ثقة مستمدّة من الأفكار المستندة على البيانات، وذلك بدعم من منصة ساس، التي تشكل أساساً متيناً لبرمجيات التحليلات يتعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات التي تواجه الشركات على نطاق واسع.

ويشتمل أحدث إصدار من الحل “فيا” Viya من ساس، على تقنية ذكاء اصطناعي تتسم بالشفافية، كما تساعد الأساليب الجديدة القائمة على تعلم الآلة كلاً من علماء البيانات والمستخدمين في الشركات على إنتاج نماذج تحليلية أكثر دقة مع مستويات إضافية من الإمكانيات التفسيرية.