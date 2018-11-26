شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية أوهايو الأمريكية تعلن قبول عملة البيتكوين لدفع الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد أوهايو لتصبح أول ولاية تقبل البيتكوين لدفع فواتير الضرائب، ولكن سيصبح هذا الأمر مقصوراً على الشركات، ولن يذهب المال مباشرة إلى خزائن أوهايو، بل ستحول شركة BitPay الأموال الافتراضية إلى الدولار أولاً، إلا أن هذه الخطوة ستحظى بإقبال كبير من قبل المحلات التجارية التى تعتمد على البيتكوين.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، لن تلغى هذه الخطوة المخاوف التنظيمية المصاحبة للعملة الافتراضية، إلا أنها محاولة لدعم العملة الرقمية التى تسببت فى الكثير من الضجيج، لكنها فشلت فى أن تصبح شكلا من أشكال الدفع.

وأشار جيرى بريتو مدير مركز العملة إلى أن هذا يمكن أن يساعد فى وضع حد للخوف والقلق من البيتكوين وإظهار أنها مفيدة لعدد من الأغراض مثل الضرائب.

وستتخذ ولاية نيويورك والولايات الأخرى بالفعل خطوات لإعطاء الضوء الأخضر للعملة المشفرة، ويمكن للولايات الأخرى الحذو حذوهم إذا نجحت جهود أوهايو.