إيتون تطلق أحدث وحدة اتصال بالطاقة بدون انقطاع

تفخر إيتون Eaton، الشركة الرائدة عالمياً في مجال إدارة الطاقة، بإطلاق أول بطاقة وحدة تزويد طاقة بدون انقطاع Eaton Gigabit Network M2 المعتمدة من مختبر UL العالمي في وضع معايير للأمن الإلكتروني، ويمثل هذا الإطلاق التوسع في برنامج الأمن الإلكتروني لدى إيتون من خلال التعاون مع مختبر UL العالمي لعلوم السلامة في وضع معايير للأمن الإلكتروني قابلة للقياس فيما يتعلق بمنتجات وأنظمة إدارة الطاقة المتصلة بالشبكة.

وتوضح شهادة UL الجديدة الخاصة بالأمن الإلكتروني لتكنولوجيا الإمداد بالطاقة غير المنقطعة (UPS) الخاصة بشركة إيتون قدرة الشركة العالمية على تلبية المواصفات والمعايير الصارمة وتوقعات العملاء لإدارة الطاقة الآمنة والسليمة في البيئات المتصلة بالإنترنت بشكل متزايد.

وباعتبارها أحدث وحدة اتصال بالطاقة غير المنقطعة، فإن شبكة Gigabit Network M2 تمكن محترفي تقنية المعلومات من التمتع بقدرات جديدة وسرعة فائقة، مع ضمان أعلى مستوى من الحماية ضد تهديدات الأمن الإلكتروني الناشئة واستيفاء معيار الأمان UL 2900-2-2 الصارم.

وتم تطوير وحدة Gigabit Network M2 بفضل فلسفة إيتون الشاملة “الأمن حسب التصميم”، وهو نهج مدمج بعمق يدير مخاطر الأمن الإلكتروني طوال دورة حياة المنتج بالكامل، وتعمل وحدة Gigabit Network M2 على تحسين موثوقية نظام الطاقة من خلال تحذير المسؤولين من المشكلات وتمكين إيقاف تشغيل الخوادم والتخزين بطريقة منظمة ومرتبة.

كما يتوافق الجهاز أيضاً مع برنامج إدارة الطاقة الذكية (IPM) من إيتون واختبارات الجيل الثاني الاختيارية للرصد، مما يمكنها من تحسين استمرارية الأعمال وتعزيز مرونة مركز البيانات، إذ يمكن لوحدة Gigabit Network M2، في حال حدوث شذوذ في الطاقة أو البيئة على سبيل المثال، تشغيل سياسات تم تهيئتها للحفاظ على تشغيل التطبيقات المهمة للمهام.

تأمين الاتصال في كل مكان

أصبح الأمن والثقة من الأولويات القصوى في عالم أصبح أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً بالإنترنت، وهذا ضروري لمركز البيانات، وباعتبارها موطناً لمعظم المعلومات والتطبيقات المهمة للأعمال، فإن هذه المرافق أصبحت أهدافاً جذابة لمجرمي الإنترنت، ونتيجة لذلك، يجب على المنظمات العمل بجد أكثر من أي وقت مضى لجعل مراكز البيانات الخاصة بهم آمنة ومرنة قدر الإمكان.

وبالرغم من أن وحدات إمداد الطاقة بدون انقطاع ضرورية لضمان استمرارية مركز البيانات واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث، إلا أنه من الطبيعي الآن أن يكون لديهم اتصال سحابي عام، وهذا يوفر فوائد حول مراقبة الشبكة وتحسينها، وتحسين الموثوقية الكلية وتمكين استخدام وحدات إمداد الطاقة بدون انقطاع لتخزين الطاقة، أو كجزء من حل وحدات إمداد الطاقة بدون انقطاع احتياطية.

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ويوفر الاتصال الأكبر لوحدات إمداد الطاقة بدون انقطاع طريقة إلى مركز البيانات، وهو عبارة عن ناقل هجوم استغله مجرمو الإنترنت في الماضي، ويمكن لوحدات إمداد الطاقة بدون انقطاع المخترقة أن تعرض لخطر القدرة على التكييف وتمكن من جمع المعلومات الاستخبارية من استهلاك الطاقة في الموقع كمنصة إطلاق لمزيد من عمليات اقتحام الشبكات.

حل أمني قوي

عندما تصبح التهديدات الإلكترونية أكثر انتشاراً وتطوراً، فإنه من المهم جداً ضمان عدم تقديم وحدات إمداد الطاقة بدون انقطاع نقاط دخول، وتضمن دورة حياة التطوير الآمن لشركة إيتون أن المنتجات آمنة حسب التصميم، حيث تم تصميم وحدة Gigabit Network M2 لحماية مركز البيانات ووحدات توزيع الطاقة (PDUs) ضد التهديدات الإلكترونية طوال فترة حياته.

وتعاونت إيتون بشكل وثيق مع المختبر الرائد في المعايير الأمنية الشهير UL، كجزء من الجهد المشترك العالمي بين قسم جودة الطاقة (PQD) ومركز التميز للأمن الإلكتروني (CSCE) لإنجاز هذا العمل الفذ، ومع اعتماد أول مختبر في الصناعة للمشاركة في برنامج ضمان الأمن الإلكتروني لدى مختبر UL، ومختبر آخر تمت الموافقة عليه مؤخرًا، يمكن لإيتون تقييم منتجاتها بدقة من أجل الامتثال لمعايير UL 2900-1 و 2900-2-2.

وتعتبر وحدة Gigabit Network M2 معتمدة الآن من UL وفقًا المعيار UL 2900-2-2، وتشمل التحسينات الخاصة بالأمن الإلكتروني تشفيراً أقوى وسياسات كلمات مرور قابلة للتهيئة واستخدام الشهادات الرقمية الموقعة، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهاز يتوافق مع مفاتيح Gigabit network الواسعة الانتشار اليوم ويمكن تثبيته في شبكات مركز البيانات Gigabit فقط.

وقال إريك رويدا، مدير منتجات البرمجيات والاتصال في قسم جودة الطاقة وقطاع الكهرياء في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى إيتون: “نحن سعداء بحصول Gigabit Network M2 على اعتماد مختبر UL بعد الكثير من العمل الدؤوب والتفاني والتعاون الوثيق بين فرقنا في جميع أنحاء العالم، إنه لإنجاز يبين حقيقة قوة الجمع بين الخبرات والموارد المتخصصة في جميع أنحاء أعمالنا”.

وأضاف إيريك رويدا ” تعد البيئات الموثوقة حاسمة في العالم المتصل اليوم. لا يرغب عملاؤنا في تفويت الفرص مع أنظمتهم. وهذا هو السبب في أن الأمن الإلكتروني جزء من الحمض النووي والبنية الأساسية لدى إيتون. نرى الأمان في رحلة مستمرة، ونصمم منهجنا لحماية المنتجات عبر دورة حياة تطوير المنتج بالكامل، ولذلك لا يمكن لمجرمي الإنترنت الحصول على موطئ قدم. يمكننا ضمان تمكّن العملاء من الاتصال بعالمهم بثقة من خلال اختبار المنتجات في مختبراتنا المتخصصة وفقًا لمعايير مختبر UL الصارمة”.

وخلص رويدا قائلاً: “بما أن الصناعات تقدم تكنولوجيات أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً مما يزيد من ترابط الحياة اليومية، فإن الثقة تزداد أهمية. نحن بحاجة إلى تحويل إنترنت الأشياء إلى إنترنت آمن للكائنات، وتساعد جهودنا التعاونية في تحقيق ذلك”.