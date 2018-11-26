تكنولوجيا: إعلان تشويقي من هواوي لهاتف مميز بكاميرة مدمجة في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني إعلان تشويقي جديد لإصداراها المرتقب الإعلان عنه في شهر ديسمبر، والذي يأتي بكاميرة أمامية مدمجة في الشاشة، مع شاشة بكامل واجهة الهاتف.

يبدو أن شركة هواوي لن تكتفي هذا العام بالنجاح الذي حققته مع الإصدارات الأخيرة من هواتف Mate 20، حيث تستعد لتكون أول الشركات التي تصل بالهاتف المميز بتصميم الكاميرة الأمامية المدمجة في الشاشة إلى الأسواق.

وفقاً للإعلان التشويقي الذي كشف عنه اليوم، سيكون لدى هواوي إعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية يأتي بشاشة كاملة في واجهة الهاتف ويضم كاميرة أمامية مدمجة في تصميم الشاشة، على أن يتم الإعلان الرسمي عنه في شهر ديسمبر المقبل.

لذا من المتوقع أن يزداد التنافس بين العملاق الكوري وهواوي لتحقيق الريادة بتقنية الكاميرة المدمجة في الشاشة في الهواتف الذكية، حيث تستعد سامسونج أيضاً للكشف عن هاتف Galaxy A8s الذي يأتي وفقاً للتسريبات الأخيرة مع براءة إختراع سامسونج في شاشة Infinity-O.

في الوقت الحالي مازالت العديد من المواصفات غامضة حول إصدار هواوي القادم، كما لم يتم الكشف عن الاسم الذي ينطلق به الهاتف إلى الأسواق، لذا نترقب الإعلانات القادمة من هواوي والتي تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الإصدار القادم من العملاق الصيني.

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