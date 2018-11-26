الحكومة الأمريكية تريد من الجميع التوقف عن إستخدام أجهزة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد أن منعت الحكومة الأمريكية شركة Huawei من توريد الأجهزة إلى البلاد، وحظر المسؤولين الحكوميين من إستخدام أجهزة Huawei و ZTE، فيبدو أن الحكومة الأمريكية تعمل الآن على إقناع حلفائها بعدم إستخدام أجهزة ومعدات الشركة الصينية كذلك.

تأتي هذه المعلومات من أشخاص على دراية بالأمر، وتردد بأن الحكومة الأمريكية إتصلت بالفعل بألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها من البلدان الأخرى للتباحث في هذا الأمر. وجدير بالذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تخضع فيها شركة Huawei للمراقبة والحظر، فقد فرضت الحكومة الأسترالية هي الأخرى حظرًا على معدات Huawei قبل بضعة أشهر فقط. كان من المفترض أن تتكلف شركة Huawei ببناء شبكات الجيل الخامس 5G في أستراليا.

أوضح رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، السيد Christopher Wray أن مؤسس شركة Huawei، السيد Ren Zhengfei كان ضابطًا سابقًا في جيش التحرير الشعبي، وهذا يشكل خطرًا لأنه يمنح الشركة الصينية الكثير من السيطرة وقد تقوم بالتجسس غير المكتشف على المستهلكين والحكومات.

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