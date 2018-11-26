سوق الهواتف في الصين شهد إنخفاضًا بنسبة 15% في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تظهر وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم (MIIT) على الرادار عندما نتحدث عن هاتف ذكي معين مرخص للبيع ومدرج في موقع TENAA. الآن، حصلنا على شيء مختلف من هذه الوزارة، وهذا الشيء هو تقرير حول وضعية سوق الهواتف المحمولة في الصين في الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2018، والأرقام لا تبدو جيدة.

خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، قامت الشركات بشحن 343 مليون هاتف، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 15٪ على أساس سنوي. وجدير بالذكر أن غالبية تلك الشحنات كانت من الشركات المحلية، 308 ملايين وحدة بالضبط، وهذا ما يعني بأن الحصة السوقية للشركات المصنعة الأجنبية إنخفضت إلى 10.2 ٪ فقط.

وتشمل الأرقام جميع أنواع الهواتف المحمولة، وحتى الهواتف العادية التي لا تدعم شبكات 3G، ولكن تلك بالكاد تحدث فرقًا. من يناير إلى أكتوبر 2018، شهد السوق شحن 18 مليون جهاز متوافق مع شبكات 2G، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 19 ٪ على أساس سنوي. كانت الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات 4G تمثل 94.5٪ من جميع الأجهزة التي تم شحنها إلى تجار التجزئة والعملاء.

أصدرت الوزارة أيضًا إحصائيات حول عدد الطرازات. في شهر أكتوبر قدمت الشركات 48 طراز جديد، وهذا ما يمثل إنخفاضًا بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي. ومن المثير للإهتمام أن ثلث هذه الأجهزة كانت عبارة عن هواتف عادية مصممة للإحتياجات المنزلية. إجمالي عدد الطرازات الجديدة التي تم إصدارها منذ بداية السنة هو 683 طراز علمًا أن 520 منهم يدعمون شبكات الجيل الرابع 4G.