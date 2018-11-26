كيف يمكنك إنشاء ملصقات واتساب خاصة بك وإضافتها للتطبيق

أطلق تطبيق التراسل الفوري واتساب خلال الشهر الماضي ميزة الملصقات لنظامي التشغيل أندرويد وآي أو إس iOS، وذلك ضمن تحديث التطبيق الأخير.

وفي البداية حصل مستخدمو التطبيق البالغ عددهم 1.5 مليار مُستخدم على مجموعة محدودة من الملصقات من خلال الحزمة الأولى المقدمة من فريق التصميم الخاص بواتساب وبعض الفنانين الآخرين الذين اختارتهم الشركة.

ومنذ إطلاق هذه الميزة أصبحت الملصقات تحظى بشعبية كبيرة بين مستخدمي واتساب، كما أن الميزة مفتوحة لطرف ثالث، مما يعني أن المطورين من جميع أنحاء العالم يمكنهم إنشاء وإضافة ملصقات لتطبيق واتساب.

هناك 12 حزمة ملصقات مقدمة من الشركة، كما أن هناك رابط لتنزيل حزم الملصقات المميزة مباشرة من متجر جوجل بلاي Google Play، ولكن الجديد الآن أنه يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك ويمكنك أيضًا تحويل صورك الشخصية لملصق تستخدمه في دردشات واتساب مع أصدقائك.

إليك كيفية إنشاء ملصقات خاصة بك وإضافتها إلى واتساب:

لا يمكنك إنشاء ملصقات خاصة بك من خلال واتساب مباشرة ولكنك ستحتاج إلى تطبيق خارجي تنشيء من خلاله حزمة ملصقات واتساب خاصة بك ثم تقوم بإضافتها إلى واتساب وترسلها لمن تريد من جهات الاتصال أثناء الدردشة.

من هذه التطبيقات تطبيق يحمل اسم Sticker Maker for WhatsApp والذي يتيح لك تحويل أي صورة إلى ملصق، حيث يمكنك إنشاء ملصقات للصور الموجودة في معرض هاتفك أو الموجودة على جوجل درايف أو من الصور المحفوظة في تطبيق صور جوجل وما إلى ذلك.

إليك كيفية استخدام تطبيق Sticker maker لإنشاء ملصقات خاصة بك وتحويل صورك الشخصية إلى ملصقات واتساب:

انتقل إلى متجر تطبيقات أندرويد “جوجل بلاي”

قم بتثبيت تطبيق Sticker maker for WhatsApp على جهازك

على جهازك بعد تشغيل التطبيق اضغط على خيار إنشاء حزمة ملصقات جديدة Create a new sticker pack

سيتطلب منك إدخال اسم لحزمة الملصقات sticker pack name واسم من قام بعمل الجزمة sticker pack author

واسم من قام بعمل الجزمة ثم اضغط على خيار إنشاء Create

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اضغط على خيار القائمة الجديدة وسيتم فتح صفحة جديدة تتيح لك إضافة ما يصل إلى 30 ملصق خاص بك

خاص بك لاحظ أن أول ملصق بالأعلى سيكون رمز الحزمة الذي سيظهر كمعرّف لحزمة ملصقاتك في واتساب

اضغط على رموز إضافة ملصق add sticker لبدء إنشاء ملصقات خاصة بك من المعرض، مع ملاحظة أنه لا يمكن عمل حزمة ملصقات تتضمن أقل من 5 ملصقات

لبدء إنشاء ملصقات خاصة بك من المعرض، مع ملاحظة أنه لا يمكن عمل حزمة ملصقات تتضمن أقل من 5 ملصقات بمجرد تحميل الصورة التي تريد تحويلها لملصق ستظهر لك في أسفل الشاشة عدة أدوات لتعديل الصور الخاصة بك وقص الجزء الذي تريده أن يكون ملصق فقط

قم بقص الصورة كما تريد ثم اضغط على زر حفظ الملصق Yes save sticker

قم بتكرار هذه الخطوات أعلاه لإضافة المزيد من الملصقات المخصصة داخل الحزمة

بمجرد الانتهاء من الملصقات التي تريدها اضغط على خيار إضافة إلى واتساب Add to whatsapp الموجود في الركن السفلي الأيسر

الموجود في الركن السفلي الأيسر ستظهر لك شاشة منبثقة تطلب منك تأكد الإضافة من خلال الضغط على زر Add

بعد أن تقوم بإضافة حزمة الملصقات ستظهر تلقائيًا في تطبيق واتساب ضمن حزم الملصقات، وسيتم تعريف حزمة الملصق الخاصة بك في التطبيق باستخدام الرمز الذي وضعته لها

بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات يمكنك الانتقال إلى واتساب وإرسال هذه الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بك والأصدقاء الذين سيتمكنون أيضًا من عرض اسم حزمة الملصقات والمؤلف، كما يمكنهم إعادة توجيه الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

ملاحظة: يمكنك إنشاء حزمة ملصقات خاصة بك من خلال تطبيق تطبيق Sticker maker for WhatsApp تحتوي على ما يصل إلى 30 ملصق في الحزمة الواحدة، وبمجرد إضافة الحزمة إلى تطبيق واتساب لا يمكنك تعديل أو إضافة ملصقات إليها.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن إنكار حقيقة أن الرموز التعبيرية والملصقات وgifs أصبحت وسيلة أكثر شعبية للتعبير عن مشاعرك ولكن مع ملصقات واتساب الخاصة بك لديك الآن خيار أفضل لجعل محادثاتك أكثر تخصيصًا.