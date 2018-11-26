3 مواقع ممتازة تقدم خدمة التسويق بالبريد الإلكتروني لمشروعك

لا شك أن التسويق بالبريد الإلكتروني يعتبر من أهم أدوات التسويق الإلكتروني منذ نشأة هذا المجال في منتصف تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، حيث يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على تواصل مستمر مع العملاء المحتملين والمهتمين بنشاطك التجاري أو الخدمة التي تقدمها.

وقد ورد في تقرير إحصائي على موقع وورد ستريم WordStream بعض النقاط الهامة نذكر منها أن العائد من الاستثمار ROI للتسويق بالبريد الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية يصل إلى 44 دولار لكل دولار يتم إنفاقه أي ما يعادل 4400%، بينما يصل إلى 38 جنيه إسترليني لكل جنيه إسترليني يتم إنفاقه أي 3800%.

كما ورد في نفس التقرير أيضًا أن 59% من المسوقين الذين يروجون لمنتجات وخدمات تخص المؤسسات – B2B Marketers – يؤكدون أن التسويق بالبريد الإلكتروني هو أفضل قناة تسويقية تلعب دورًا في زيادة عوائد مؤسساتهم.

وفيما يلي أهم 3 مواقع تقدم خدمة التسويق بالبريد الإلكتروني لمشروعك:

1- موقع MailerLite

بدأ موقع MailerLite في تقديم خدمة التسويق بالبريد الإلكتروني عام 2010، وطبقًا لإحصائيات الموقع فإن لديه الآن أكثر من 540,000 مستخدم يقومون بإرسال أكثر من مليون رسالة بريد إلكتروني من خلاله.

تتميز لوحة التحكم في حساب المستخدم على الموقع أنها سهلة وبسيطة، كما يتميز محرر رسائل البريد الإلكتروني بسهولة إستخدامه ويحتوي على جميع الأدوات التي تحتاجها لتصميم وإنشاء الرسائل التي تريد إرسالها لعملائك.

يقدم الموقع أيضًا خدمة أتمتة رسائل البريد الإلكتروني Email Automation والتي تتيح لك إرسال رسائل بريد إلكتروني بشكل آلي لعناوين البريد الإلكتروني الموجودة في قوائمك البريدية وذلك وفقا لشروط مسبقة وتوقيتات تقوم أنت بتحديدها.

الموقع يتيح لك إنشاء حساب مجاني وإستخدام جميع الميزات التي يقدمها ولكن لعدد 1000 عنوان بريد إلكتروني فقط مع إمكانية إرسال عدد غير محدود من الرسائل شهريا لهذه العناوين، ولكن إذا زاد عدد المشتركين بقوائمك البريدية عن 1000 مشترك فستحتاج لبدء إشتراك شهري مدفوع بالموقع وهذا الإشتراك يزيد بحسب عدد المشتركين لديك. وتبدأ الإشتراكات به من 10 دولار شهريا.

2- موقع Mailchimp

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يعد موقع Mailchimp من أشهر المواقع التي تقدم خدمة التسويق بالبريد الإلكتروني، حيث بدأ في تقديم هذه الخدمة منذ عام 2001، ولديه الآن الملايين من المستخدمين حول العالم.

لوحة التحكم ومحرر الرسائل لهما واجهة مستخدم سهلة وبسيطة، كما يدعم الموقع خدمة رسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة، ويوجد بالموقع أيضًا خيارات لإنشاء إعلانات موجهة مباشرة للمسجلين في قوائمك البريدية عبر فيسبوك وإنستاجرام دون تحصيل تكاليف إضافية حيث ستدفع فقط تكلفة الإعلانات لفيسبوك وإنستاجرام.

يمكنك إنشاء حساب على موقع Mailchimp وإرسال عدد 12,000 رسالة بريد إلكتروني شهريًا إلى عدد 2,000 عنوان بريد إلكتروني مجانًا، ولكن سيتوجب عليك دفع إشتراك شهري في حالة زيادة عدد المشتركين بقوائمك البريدية عن 2,000 مشترك، وتبدأ الإشتراكات به من 10 دولار شهريا.

يتميز موقع Mailchimp أيضًا بوجود تطبيق له مخصص لنظام أندرويد وآخر لنظام آي أو إس، مما يسها عليك متابعة نتائج حملاتك التسويقية بشكل مستمر.

3- موقع GetResponse

يعتبر GetResponse من أوائل المواقع التي بدأت في تقديم خدمة التسويق بالبريد الإلكتروني حيث تأسس عام 1998، ويخدم الموقع حاليًا أكثر من 350,000 مستخدم في 183 دولة حول العالم.

بجانب تميزه في تقديم خدمة التسويق بالبريد الإلكتروني فإن الموقع يتميز بتقديم خدمات إضافية مثل برنامج إدارة علاقات العملاء CRM وخدمة البث المباشر للعروض التقديمية Webinars.

يمكنك إنشاء حساب مجاني على الموقع لمدة 30 يومًا فقط وبعدها سيتوجب عليك سداد إشتراك شهري لإستخدام الموقع وهذا الإشتراك يزيد بحسب عدد المشتركين في قوائمك البريدية وكذلك نوعية الخدمات الإضافية التي ترغب في الإستفادة منها. وتبدأ الإشتراكات به من 15 دولار شهريا.

يتميز الموقع بلوحة تحكم متميزة جدا لرسم خرائط التدفق ومخططات رسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة، كما يوجد لموقع GetResponse تطبيق هاتف مخصص لنظام التشغيل أندرويد وتطبيق آخر لنظام آي أو إس ليسهل عليك متابعة حملاتك التسويقية ونشاط حسابك.