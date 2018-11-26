Xiaomi تتولى زمام الأمور في شركة Meitu لبيع المزيد من الهواتف الذكية التي تركز على السلفي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية Meitu عن شراكة استراتيجية جديدة مع شركة Xiaomi. وستقوم هذه الأخيرة بالحصول على ترخيص لإستخدام العلامة التجارية لشركة Meitu والتقنيات الخاصة بها في هواتفها الذكية الجديدة. ما يعنيه هذا ببساطة هو أن هواتف Meitu الذكية الجديدة سيتم تصنيعها من قبل شركة Xiaomi في حين ستتكفل شركة Meitu بالعمل على الخوارزميات والتقنيات التي تعمل على تحسين جودة التصوير علمًا أن شركة Meitu تشتهر بتطبيق السلفي الخاص بها وهواتفها الذكية الموجهة لعشاق إلتقاط الصور الذاتية.

ستتولى شركة Xiaomi مسؤولية التصميم والبحث والتطوير والإنتاج والمبيعات والتسويق بالإضافة إلى العمليات التجارية لهذه الشراكة. هذا يعني أنها تتحكم فعليًا في شركة Meitu دون الحاجة إلى دفع أي شيء. وتكشف التفاصيل حول هذه الشراكة أن شركة Xiaomi لن تدفع أي شيء مقدمًا من أجل هذه الصفقة.

وستمنح الشركة 10 في المئة فقط من إجمالي الربح من كل هاتف Meitu تبيعه لمدة تصل إلى خمس سنوات، وهناك حدود دنيا مختلفة تم إدراجها في العقد كذلك. ستدفع شركة Xiaomi مبلغ 10 ملايين دولار لشركة Meitu سنويًا بعد ذلك.

لقد كانت شركة Meitu تكافح بالفعل في سوق الهواتف الذكية، وهو ما يجعلها تحت الضغط. أطلقت الشركة هاتفًا ذكيًا واحدًا هذا العام مقارنةً بخمس هواتف ذكية تم إطلاقها في العام 2017. وتلقت الشركة خسارة صافية تتراوح بين 137 مليون و 173 مليون دولار هذا العام.

هذه الصفقة مع Xiaomi سوف تمكن العلامة التجارية Meitu من العيش. وبخصوص هذا الموضوع، صرحت شركة Meitu بالقول : ” مع هذه الشراكة الاستراتيجية، يمكننا أن نركز جهودنا على تطوير الجيل التالي من تقنيات معالجة الصور، مع الاستفادة من الوضعية الإقتصادية لشريكنا في البحث والتطوير وإدارة سلسلة التوريد والجهود الجديدة للشركة في مجال البيع بالتجزئة “.