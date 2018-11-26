سامسونج تكشف رسميًا عن النسخة البيضاء من Galaxy Note 9، وستصل في بداية الشهر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - سمعنا في الأونة الأخيرة بأن شركة سامسونج تستعد للكشف عن النسخة البيضاء من الهاتف Galaxy Note 9. والآن، إتضح أن تلك الشائعات كانت صحيحة لأن شركة سامسونج قررت للتو إزاحة الستار رسميا عن هذه النسخة تحت إسم Galaxy Note 9 First Snow Edition في تايوان علمًا أن القلم الرقمي S Pen في هذه النسخة يأتي هو الآخر باللون الأبيض.

كما سبق وأشرنا، فقد قامت شركة سامسونج بالكشف عن النسخة البيضاء الجديدة من الهاتف Galaxy Note 9 في تايوان، وللآسف هذا هو المكان الوحيد حيث هي متوفرة للشراء، على الأقل في الوقت الراهن. وستقوم شركة سامسونج ببيعها هناك للمستهلكين المهتمين من خلال المتاجر الرسمية التابعة لها ومن خلال متاجر شركة الإتصالات المحلية Chunghwa Telecom في بداية الشهر المقبل بسعر 31 آلف دولار تايواني مع 128GB من الذاكرة الداخلية.





المستهلكين الذين سيقومون بشراء النسخة البيضاء من الهاتف Galaxy Note 9 قبل اليوم 31 ديسمبر سيحصلون على الشاحن اللاسلكي السريع Samsung Fast Wireless Charger مجانًا علمًا أن هذا الأخير يكلف 1190 دولار تايواني.

الآن، بعدما قامت شركة سامسونج بالكشف رسميًا عن النسخة البيضاء من الهاتف Galaxy Note 9، فنحن نود أن نشير إلى أن هذا هو اللون السادس الذي يحصل عليه الهاتف حتى الآن علمًا أنه حصل من قبل على اللون النحاسي والأرجواني والأزرق والأسود والفضي.

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