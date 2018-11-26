شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسعى لتأسيس فريق عمل جديد فى آسيا لتطوير الألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على ما يبدو أن شركة مايكروسوفت تسعى لتأسيس فريق عمل جديد لها فى آسيا لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع شركات الألعاب هناك، إذ كشفت طلبات التوظيف الخاصة بشركة مايكروسوفت، أن الشركة الأمريكية تسعى لتعزيز وجودها فى القارة الآسيوية، بالإضافة إلى اليابان، وهو السوق الذى لم يكن قويا بالصورة الكافية لمايكروسوفت فى هذا الجيل على ما يبدو.

ووفقا لما نشره موقع mspoweruser الأمريكى، فإن مايكروسوفت تبحث عن شخص ليشغل منصب قيادة فريق العمل الجديد Microsoft Global Gaming Partnership & Development team أو "GGPD"، والذى ستكون مهامه بشكل أساسى فى اليابان والصين وكوريا الجنوبية، بهدف جعل مايكروسوفت رائدة فى الألعاب.

ومن المنتظر أن تشمل هذه المسؤولية نواحى تجارية وقانونية، والتعاون مع شركاء مايكروسوفت من أجل تطوير الألعاب وإدارة هذه الشراكات بما يتوافق مع خطط وأهداف مايكروسوفت الاستراتيجية مثل Mixer وGame Pass.