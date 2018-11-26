شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيف يمكنك منع التثبيت التلقائى للتطبيقات على ساعة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن ساعة أبل الذكية تقوم بشكل افتراضى بتثبيت كافة التطبيقات التى تدعم ساعة أبل من هاتف ايفون الخاص بالمستخدم، حيث إن هذا يعتبر أمرا رائعا إذا كان المستخدم يرغب فى تثبيت جميع التطبيقات على ساعته الذكية، لكن بالنسبة للبعض الآخر، فإن هذا قد يكون أمرا سيئا للغاية، وفيما يلى نعرض طريقة سهلة لتعطيل التثبيت التلقائى للتطبيقات على ساعتك الذكية كما يلى:

- يفتح المستخدم هاتفه الأيفون، ويقوم بتشغيل تطبيق Watch.

- يتوجه المستخدم بعد ذلك لتطبيق General.

- فى الجزء العلوى من التطبيق، يمكن للمستخدم إيقاف خيارAutomatic App Install

- تعتبر عملية التثبيت التلقائى مفيدة إذا كان المستخدم يرغب فى الحصول على كل تطبيق من تطبيقات ايفون على ساعة آبل.