شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث تطبيق اللانشر بأحد مميزات أندرويد Pie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة مايكروسوفت لمستخدميها ميزة جديدة وميزة تعقب استخدام التطبيقات، فعلى الرغم من أن جوجل أضافت ميزة مماثلة إلى إصدار أندرويد Pie، إلا أن "لانشر مايكروسوفت" سيسمح الآن لأى مستخدم أندرويد بالوصول إلى إمكانية تتبع مدة استخدام التطبيقات.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، فسيكون بإمكان أى مستخدم تتبع وقت الشاشة واستخدام التطبيق، بالإضافة إلى عدد المرات التى قام فيها بإلغاء قفل هاتفه، وسيتم دعم تطبيق لانشر مايكروسوفت على إصدار أندرويد 4.2 أو أحدث، لذا فهو يوفر ميزة تعقب ومتابعة استخدام التطبيقات إلى الكثير من مستخدمى أندرويد.

كذلك يتضمن آخر تحديث لمشغل مايكروسوفت دعم تطبيقى To-Do وSticky Notes، مما يسمح للمستخدم بمزامنة المهام والملاحظات من هذه التطبيقات، كما تضيف مايكروسوفت أيضًا دعم للمساعد الرقمى كورتانا ليتم تشغيله من خلال مشغل أندرويد، ويتوفر لانشر مايكروسوفت إصدار 5.1 كإصدار تجريبى على متجر جوجل بلاى، ومن المفترض ان يتم طرحه للجميع خلال فى الأسابيع القادمة.