شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامل بأمازون أن العمال يقال لهم أن جيف بيزوس مؤسس الشركة وأغنى رجل فى العالم يعتبر نفسه الشخص الأقل أهمية فى الشركة.

ووصف العامل، الذى كتب عمودًا مجهولًا لصحيفة الجارديان، الكلمة التى تلقاها فى بداية عمله من أحد المدراء، مؤكدا أن المدير رسم خطًا على جانب صورة لهرم مقلوب، وكتب "الأقل أهمية" فى الأسفل و"الأهم" فى الأعلى، وسأل الموظفين الجدد: "أين تعتقد أن جيف بيزوس يرى نفسه على هذا الرسم البيانى."

ثم أشار المدير إلى أسفل الهرم وقال: "يرى جيف نفسه الشخص الأقل أهمية فى الشركة، ما تهتم به هذه الشركة هو العميل، ووضع عملائنا أولاً"، ومضى يقول أن العملاء يتصدرون المراكز الأولى فى اهتمامات الشركة، ويتبعهم "شركاء التنفيذ.