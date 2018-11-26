شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: BMW تستعد لمنافسة أوبر وطرح خدمة لتأجير سيارات الأجرة فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد شركة BMW لإطلاق خدمة لتوصيل الركاب فى الصين، ومن المقرر إطلاقها فى شهر ديسمبر، لتكون شركة تصنيع السيارات الألمانية أول شركة عالمية لصناعة السيارات تحصل على مثل هذه الرخصة فى السوق الصينى المتنامى.

وحصلت شركة "BMW Mobility Service Ltd التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة BMW على ترخيصها فى مدينة تشنجدو، عاصمة مقاطعة سيشوان فى جنوب غرب الصين.

سيمكّن التصريح الجديد BMW من توفير خدمات سيارات الأجرة المحجوزة عبر الإنترنت فى المدينة، لكن الشركة لم تكشف عن تفاصيل أسطول السيارات المتوقع.

فى وقت سابق من هذا العام، قالت مجموعة BMW أنها ستزيد حصتها فى مشروعها مع شريكها الصينى بريليانس تشاينا أوتوموتيف هولدنجز ليمتد إلى 75٪ بدلاً من 50٪.

وتبلغ القيمة السوقية لخدمات تأجير سيارات الأجرة فى الصين 23 مليار دولار، أى أكثر من جميع الأسواق الأخرى، مع سيطرة Didi Chuxing الصينية بنسبة 90% على جميع الحجوزات.

وقد تعرضت شركةDidi لانتقادات فى السابق لأنها حثت السكان فى الصين على حذف تطبيق Uber لصالحها، رغم أن قيمتها تقدر بنحو 56 مليار دولار.