أفضل تطبيقات الويب لإدارة الموارد البشرية بالمؤسسات (الجزء الثاني)

أصبح قسم إدارة الموارد البشرية من أهم الأقسام في أكثر الشركات تقدمًا في العالم، وقد أشار الكثير من الباحثين المتخصصين إلى ارتباط تطور إدارة الموارد البشرية بالتقدم والتطور التكنولوجي حيث أصبح هذا التطور يوفر لمدراء الموارد البشرية HR managers الآن إمكانية الوصول إلى بيانات الموظفين بشكل أكثر من أي وقت مضى وهو ما ساعدهم على اتخاذ قرارات توظيف صحيحة، وقد ظهر مؤخرًا عدد من التطبيقات الرائعة لمساعدتهم في أداء وظائفهم بشكل أكثر فعالية.

في الجزء الأول من هذه السلسلة استعرضنا معكم بعض تطبيقات الويب لإدارة الموارد البشرية بالمؤسسات والتي تعمل على تسهيل مهام مدراء الموارد البشرية، وسنواصل معكم في الجزء الثاني استعراض بعض التطبيقات الجديدة التي تحمل الجديد من المزايا.

1- تطبيق ClearCompany

يُعتبر تطبيق ClearCompany من أفضل منصات إدارة الموارد البشرية الشاملة حيث يُساعد الشركات من خلال توظيف المزيد من أفضل المواهب والاحتفاظ بهم ومساعدتهم على التفاعل من أجل تطوير الشركة.

يمكن لتطبيق ClearCompany أن يُساعد مديري الموارد البشرية في دفع وظيفة الموارد البشرية إلى دور أكثر استراتيجية داخل الشركة، حيث يمكن للشركات أن تستخدم نظام ClearCompany Talent Operating System لتعزيز جهود التوظيف، وزيادة فعالية التشغيل، والحصول على إحصاءات لحظية عن أداء الموظف.

الميزات الرئيسية:

تنظيم إجراء المقابلات وعمليات التوظيف

إمكانية تنظيم وإدارة الوقت وتحديد الأهداف لإتمام أكبر عدد ممكن من المهام

زيادة تفاعل الموظفين بفتح مجال المناقشات

توفير ملفات تعريف مخصصة للموظفين

إدارة لحظية وإعطاء الموظفين تعليقات قابلة للتنفيذ

2- تطبيق Optimum HRIS

تم تصميم Optimum HRIS مع مراعاة مرونة وظيفة الموارد البشرية الحديثة، وهو متاح كتطبيق ويب ومتاح أيضًا كبرنامج يمكن تثبيته على نظام ويندوز. كما أن قاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بالتطبيق تساعد الشركات التي لديها أكثر من 100 موظف على إدارة المهام الصعبة والمرهقة الخاصة بحفظ سجلات الموارد البشرية والتقارير الحكومية.

الميزات الرئيسية:

تتبع طلبات التقدم للوظيفة

تنظيم وإدارة كشوف المرتبات payroll

إدارة حضور الموظفين Attendance Management

إدارة المزايا الخاصة بالموظفين Benefits management

تخطيط التطوير الوظيفي

إدارة التعويضات Compensation Management

إدارة الالتزام ومراقبة الأداء الوظيفي Compliance Management

3- تطبيق Gusto

يُعد تطبيق Gusto من أفضل منصات إدارة الموارد البشرية وأسهلها استخدامًا حيث يتميز بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة تتيح للمستخدمين الجدد البدء خلال دقائق معدودة، يمكنك ببساطة تسجيل الدخول وإدخال معلومات الرواتب للحصول على إعداد يغطي نظام كشوف المرتبات payroll والضرائب، وإدارة المزايا الخاصة بالموظفين Benefits management، ومستويات أداء الموظفين، والتخطيط، وإعداد التقارير.

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مع Gusto يمكنك إدارة قسم الموارد البشرية ،وإدارة المزايا الخاصة بالموظفين، والمرتبات من مكان واحد يسهل الوصول إليه، كما يقدم لك التطبيق شهر مجاني للتجربة ويبدأ الاشتراك الشهري فيه من 45 دولار.

الميزات الرئيسية:

واجهة مستخدم سهلة وبسيطة

أتمتة نظام كشوف المرتبات payroll

أتمتة نظام حساب ودفع الضرائب Calculate and pay tax automatically

إدارة حضور الموظفين Attendance Management

إدارة المزايا الخاصة بالموظفين Benefits management

4- تطبيق Deputy

يوفر تطبيق Deputy حلول بسيطة لإدارة الموارد البشرية حيث يعمل على تبسط إدارة المرتبات payroll، والجداول الزمنية ، والمهام ، والاتصالات، ويمكن للمستخدمين إنشاء وتعديل الجداول في غضون دقائق بنقرة واحدة فقط، وإرسال إشعارات إلى فريق العمل بأكمله.

يتيح لك التطبيق إمكانية تتبع ساعات عمل الموظف بسهولة للحصول على تقدير للرواتب، ونشر التحديثات ومشاركة الصور ومشاهدة آخر أحداث العمل في خلاصة الأخبار الاجتماعية الخاصة بالشركة.

الميزات الرئيسية:

توفير ملفات تعريف مخصصة للموظفين

تعيين المهام لأعضاء الفريق

الحصول على إشعارات عند الانتهاء

تتبع أداء الموظفين

دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 24/7 customer support

دعم التقويم Calendar

إمكانية تنظيم وإدارة الوقت لإتمام أكبر عدد ممكن من المهام

5- تطبيق WorkStyle

يعتبر تطبيق WorkStyle من أفضل تطبيقات إدارة الموارد البشرية وتقييم الموظفين، حيث يتيح لمدراء الموارد البشرية إجراء عدة اختبارات للموظفين لتقييم قوة الشخصية والسلوك من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات النفسية منها:

تقييم ديسك DiSC assessment – وهو أداة لتقييم السلوك، حيثُ تعتمد على نظرية ديسك التي صاغها عالم النفس وليام مولتون مارستون والتي تُركز على أربعة صفات سلوكية مُختلفة وهي: الهيمنة والدافع والخضوع والامتثال – واختبار العوامل الخمسة الكبرى للشخصية big five personality test.

يقوم WorkStyle بإنشاء ملف تعريف لكل عضو في الفريق لإظهار نقاط القوة الشخصية للفرد وللفريق ككل، كما يقدم لك تطبيق WorkStyle طرقًا لتحسين الاتصال وكيفية تحسين الفعالية ضمن الفريق.

الميزات الرئيسية: